Ex-ministeri varoittaa IL:ssä hallitusneuvottelijoita harhasta

Entisen puolustusministerin sekä myös RKP:n puheenjohtajana toimineen Carl Haglundin mukaan Suomi on ottanut edelläkävijän roolin ilmastoasioissa.

Nykyään Haglund työskentelee eläkevakuutusyhtiö Veritaksen toimitusjohtajana sekä Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan puheenjohtajana.

– Veturi on lähtenyt asemalta, kun Suomi on ottanut kunnianhimoisen ilmastotavoitteen. Elinkeinoelämä on ottanut sen omakseen. Olisi outoa, jos nyt päätettäisiin poliittisesti laskea kunnianhimon tasoa, Haglund toteaa Iltalehden haastattelussa.

Haglundin mukaan sijoittajat etsivät määrätietoisesti alueita, joilla suomalaiset toimivat vihreää siirtymää avittavan teknologian pioneereina. Tulevista hallitusneuvotteluista Haglund on kuitenkin huolissaan.

– Näyttää syntyneen harha, jossa jotkut kuvittelevat, että Säätytalossa voitaisiin päättää kunnianhimon tason laskemisesta. En ymmärrä, mitä sillä kuvitellaan saavutettavan, koska työelämä ja teollisuus itse näkevät vihreän siirtymän mahdollisuutena. Taloudellemme on tapahtumassa hyviä asioita, eikä viesti kunnianhimon laskemisesta olisi nyt tervetullut, Haglund pohtii.

BKT:n kehitys on jäänyt Suomessa muista Pohjoismaista jälkeen. OP-ryhmän mukaan vuonna 2021 luku oli Suomessa yhtä aikuista kohden 65 000 Yhdysvaltain dollaria, kun esimerkiksi Ruotsissa luku oli 76 000 ja Tanskassa 84 000. Haglundin mukaan julkinen sektori onkin ollut 15 vuotta miinuksella. Ennen alamäen alkua vuonna 2008 Suomi oli Ruotsin kanssa BKT:n tasossa lähes rinta rinnan.

Haglundin mukaan negatiivinen talouskehitys on johtanut suureen velkaantumiseen sekä siihen, että Suomi on köyhempi kuin muut Pohjoismaat.

– Muut Pohjoismaat ovat kasvaneet vahvasti. Me emme ole pystyneet pitämään talouskasvusta kiinni. Tarvitsemme kasvun aihioita, ja kasvun keskeisin mahdollisuus suomalaisille on vihreä siirtymä. Kunnianhimon laskeminen ei vahvistaisi talouttamme, Haglund summaa.

Haglund korostaa elinkeinoelämän vaikutusvallan merkitystä.

– Kun panostat vähäpäästöisyyteen, se ei johda huonompiin tuottoihin, vaan päinvastoin. Kerrankin on löytynyt osa-alue, jossa meidät nähdään maailmanlaajuisesti edelläkävijänä. Vihreä siirtymä on niitä harvoja alueita, joista voimme saada aikaan talouskasvua, entinen ministeri kiteyttää.