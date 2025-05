Ex-komentaja MTV:llä: Hävittäjien tappokatkaisimesta puhuttiin jo 1990-luvulla

Ensimmäiset F-35-hävittäjät saapuvat Suomeen ensi vuoden loppupuolella. Kaikki nyt käytössä olevat Hornet-hävittäjät tullaan korvaamaan uudella hävittäjämallilla asteittain vuoteen 2030 mennessä. Kansanedustaja ja puolustusvoimien entinen komentaja Jarmo Lindberg kommentoi uusia hävittäjiä MTV Uutisille.

Lindberg korostaa, että uusien hävittäjien täydet hyödyt saadaan parhaiten käyttöön nyt, kun Suomi on Naton jäsen ja tiivistänyt yhteistyötään Yhdysvaltojen kanssa. Maiden keskinäisen DCA-sopimuksen allekirjoittaminen oli iso edistysaskel.

Itsekin hävittäjälentäjänä palvellut Lindberg kiistää F-35-hävittäjien kohtaaman kritiikin siitä, että ne kärsisivät perustavanlaatuisista ongelmista.

– Se on operatiivisessa käytössä Yhdysvaltojen meri- ja ilmavoimilla ja useissa Euroopan maissa. Niitä on laajassa operatiivisessa käytössä ympäri maapalloa rutiininomaisesti ympäri vuorokauden, Lindberg summaa.

Konetyypillä on kertynyt jo onnettomuuksia ja sen koneita on asetettu lentokieltoon. Lindberg ei olisi asiasta huolissaan sen enempää kuin muidenkaan hävittäjätyyppien kohdalla. Hän muistuttaa, että F-35 on maailman eniten käytetty hävittäjä lukumääräänsä nähden. Onnettomuuksien määrää tulisikin tarkastella suhteessa lentotuneihin.

Suomeen tuleva F-35 on yksimoottorinen, siinä missä Hornetit ovat olleet kaksimoottorisia. Lindberg ei pidä tätä merkkinä siitä, että kone olisi epäluotettavampi. Hän arvioi, että yhden moottorin tueksi rakennettu muu laitteisto voi yhdessä olla luotettavampi kuin kaksi moottoria.

On myös epäilty, että F-35-koneisiin olisi asennettu niin kutsuttu ”tappokatkaisin”, jolla koneen toimintaa voidaan estää tai rajoittaa. Lindberg muistuttaa, että samankaltaista keskustelua käytiin myös ensimmäisten Hornetien saapumisen aikaan.

– Sehän täytyy hyväksyä, että mistä tahansa valmistajamaasta hävittäjäkoneen ostaa, niin silloin sitoutuu tuottajamaan varuste- ja ohjelmistopäivityksiin, Lindberg toteaa.