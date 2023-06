Evp-kenraali Wagner-vuodosta: Moskova saa hyvän tekosyyn uusille toimille

Yhdysvaltain armeijan Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti (evp.) Mark Hertling kommentoi Twitterissä julkisuuteen nousseita tietoja venäläiskenraalin läheisestä kytköksestä palkkasotilasyhtiö Wagneriin.

Hertling on jakanut tilillään CNN:n uutisen, jonka mukaan Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa lokakuusta tammikuuhun johtanut kenraali Sergei Surovikin oli salaa palkkasotilasyhtiö Wagnerin VIP-jäsen.

CNN kertoo nähneensä asian vahvistavat asiakirjat, jotka ovat venäläisen toisinajattelijan ja ex-oligarkki Mihail Hodorkovskin pyörittämän tutkivaan journalismiin keskittyvän Dossier Centerin hallussa.

– Tämä voi olla iso asia, tai sitten se ei ole tärkeää, Hertling sanoo.

– Surovikin on Venäjän ilmavoimien kenraali. Hän on osallistunut (Wagnerin johtaja) Jevgeni Prigozhinin kanssa moniin konflikteihin.

Hertling korostaa, että ”kenraali Harmageddonilla” ja (Venäjän presidentti Vladimir) ”Putinin kokilla” on samanlainen lähestymistapa taisteluissa.

– Poltetun maan taktiikka, siviilien terrorisointi, sotarikosten tekeminen sekä maasodan sääntöjen ja kansainvälisen oikeuden huomiotta jättäminen. Ja he eivät myöskään juurikaan välitä omista joukoistaan tai johda heitä, Hertling toteaa.

– Surovikin (ja muut) saattavat olla jonkinlaisella Wagnerin VIP-listalla, mutta epäilen sen tarkoittavan vain sitä, että he ovat palkkasotilasyhtiön kunniajäseniä.

Hertling toteaa itsekin olevansa muutaman amerikkalaisen ja saksalaisen joukko-osaston kunniajäsen. Kyse on asevoimien arvonimestä.

– Vaikka kyse ei olisikaan mistään muusta kuin tällaisesta arvonimestä, Venäjän puolustusministeriö voi tietysti käyttää tätä tekosyynä liittääkseen monia ihmisiä Prigozhinin ja Wagner-joukkojen toimintaan. Siinä tapauksessa tämä kunnianosoitus Venäjällä saisi aivan uuden merkityksen.

Surovikinilla tiedettiin olevan yhteyksiä palkkasoturiryhmään, mutta tuoreet asiakirjat herättävät kysymyksiä Venäjän asevoimien korkea-arvoisten jäsenten ja Wagnerin läheisyydestä.

Prigozhinin lyhyeksi jääneen juhannuskapinan aikana Wagner-taistelijat pystyivät valtaamaan hetkeksi Etelä-Venäjällä sijaitsevan Rostovin kaupungin ja sen sotilastukikohdat, eikä Venäjän armeija tehnyt asialle käytännössä mitään. Prigozhinin keskeisenä tavoitteena oli poistaa puolustusministeri Sergei Shoigu ja pääesikunnan päällikkö Valeri Gerasimov tehtävistään.

– On muuten hyvä tiedostaa, että Shoigun/Gerasimovin ja Prigozhinin/Surovikinin välisen vihanpidon takana on paljon muuta, mikä sisältää korruptiota ja mafian kaltaista toimintaa. Mutta ”VIP-listalla” oleminen on vain tekosyy syytteille, Hertling toteaa.

Venäjän hyökkäyssodan varapäällikön, kenraali Surovikinin pidätyksestä on kiertänyt huhuja lauantaisen kapinan jälkeen. Viranomaisen mukaan hän ei kuitenkaan ole vankilassa Moskovassa.

Surovikin esiintyi lauantaina videolla ja kehotti keskeyttämään kapinan. Sen jälkeen häntä ei ole nähty julkisuudessa.

