Evp-kenraali: Ukraina on kehittänyt ainutlaatuisen sotimistavan

Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.), sotatutkija Mick Ryan tarkastelee sosiaalisen median kanava X:ssä Ukrainan tapaa parantaa sotatoimiensa strategista ja taktista tehokkuutta. Hän on tehnyt viisi keskeistä havaintoa.

– Ensinnäkin Ukrainan taistelutavassa on kyse kansallisesta ponnistuksesta, jossa käytetään erilaisia sotilaallisia, diplomaattisia, teknologisia, yhteiskunnallisia ja informaatiokeinoja. Ukraina on pyrkinyt hyödyntämään kaikkia kansallisia keinoja. Se on kaukana Venäjän ”antaa mennä vaan” -strategiasta, hän sanoo.

Ryanin mukaan Ukraina taistelee sodan lakien ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Tämä on tärkeää maan sisäisen ja kansainvälisen yhteisön legitimiteetin kannalta.

– Toisekseen Ukraina näyttää kehittäneen oman ainutlaatuisen tapansa käydä sotaa. Tämä ukrainalainen sotimistapa yhdistää Neuvostoliiton, länsimaiden ja Ukrainan kulttuureja, käsitteitä, organisaatioita ja teknologioita.

Kolmantena havaintona Ryan korostaa ukrainalaisten sotilaiden ja siviiliyhtiöiden kykyjä käytännön ongelmanratkaisussa, joka on luonut kriittisen edun.

– Ukrainan oppimisjärjestelmä kehittyy ja paranee. Nyt painotetaan institutionaalista (vuorovaikutteista) oppimista ja oppien keräämistä taistelukentältä strategisten järjestelmien parantamiseksi. Institutionaalinen oppimiskulttuuri on nyt keskeinen osa Ukrainan sotatapaa.

Ryanin mukaan neljäs havainto on se, että nyt on olemassa selkeä näkemys siitä, kuinka ukrainalaiset ovat kehittäneet taktisen ja strategisen toimintansa tasapainoa Venäjän laajamittaisen hyökkäyksen alkamisen jälkeen.

– Ukraina tekee jatkuvasti strategisia iskuja miehitetylle Krimin niemimaalle ja Venäjälle käyttäen omia ja länsimaiden toimittamia maa-, ilma- ja merikyvykkyyksiä yhdistettynä Naton yhteisiin suunnitteluprosesseihin ja saamaansa tiedustelutietoon.

Viidentenä seikkana Ryan mainitsee kansallisen yhtenäisyyden sekä Ukrainan asevoimien ja yhteiskunnan välisen ”yhteiskuntasopimuksen” olevan keskeisiä asioita.

– Ukrainan asevoimat ymmärtää, että sen on tasapainotettava laajoja asepalvelusta koskevia mobilisointitoimiaan sijoittamalla kansalaisia viisaalla tavalla sotilasoperaatioihin.

– Ukraina ei voi – eikä halua – matkia venäläisten tuhlaavaa henkilöstön käyttöä. Ukrainalaisten on käytävä kulutussotaa, mutta fiksummin kuin venäläiset. Tällä tavalla Ukraina voi myös varjella kansaansa ja taisteluvoimaansa.

Today marks 600 days since the large-scale Russian invasion of #Ukraine in February 2022. But as @ChristopherJM rightly points out, it is actually 3525 days since the beginning of Russia’s invasion and attempts to subjugate Ukraine. 1/19 🧵 pic.twitter.com/aiJMXlpy3E

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) October 17, 2023