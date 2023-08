Evp-kenraali tyrmää ehdotuksen ydinaseista: Moskovan klassinen provokaatio

Yhdysvaltain armeijan Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti (evp.) Ben Hodges kommentoi sosiaalisen median kanava X:ssä (entinen Twitter) Venäjän tuoretta ulostuloa liittyen Valko-Venäjälle sijoitettuihin taktisiin ydinaseisiin.

Kreml ehdotti poistavansa ydinaseensa Valko-Venäjältä, jos Yhdysvallat suostuu poistamaan kaikki ydinaseensa Länsi-Euroopasta ja Turkista.

– Klassinen heitto Venäjältä. Ensin kärjistetään tilannetta ja sitten vaaditaan länneltä myönnytyksiä jännitteiden purkamiseksi. Taktisten ydinaseiden sijoittaminen Valko-Venäjälle ei paranna niiden tehokkuutta. Se saa aikaan vain sen, että länsi tehostaa pelotettaan, Hodges sanoo.

Naton ydinasesuorituskykyjen tarkoituksena on rauhan säilyttäminen, ehkäistä Naton painostamista ja estää aggressiota.

– Yhdysvaltojen mukaan Ukrainan sodan synnyttämä uusi turvallisuustilanne edellyttää Eurooppaan sijoitetun pelotetehtävän tehostamista eri tavoin. Koska Naton ydinasesuunnitteluryhmän päätökset perustuvat konsensuspäätöksiin, nopeat ja radikaalit muutokset ydinasevoimien kokoon ja koostumukseen ovat kuitenkin epätodennäköisiä, toteaa Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen tuoreessa tutkimuksessaan.

Natolla ei ole omia ydinaseita, vaan Naton ydinasepelote perustuu Naton Yhdysvaltojen, Iso-Britannian ja Ranskan kansallisiin ydinaseisiin. Iso-Britannian ydinasevoimat on kuitenkin käsketty Naton puolustukseen, ja ovat Naton ylimmän komentajan käytettävissä. Lisäksi Naton puolustukseen on asetettu 100–150 Yhdysvaltojen Eurooppaan sijoittamaa ydinasetta ja mahdollisesti muita Yhdysvaltojen ydinaseita.

Classic Russian…escalate a situation and then demand concessions from the West for them to de-escalate. Deployment of a tactical nuclear weapon to BLR does nothing to increase the likelihood or improve the effectiveness of that weapon. It only serves to cause us to self-deter. https://t.co/WEW6jAVxDY

— Ben Hodges (@general_ben) August 2, 2023