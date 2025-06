Evp-kenraali KL:ssä: Näin Suomen uusi F-35 lamauttaa vastustajan ilmatorjunnan

Suomen ensimmäinen Lockheed Martin F-35A Lightning II -monitoimihävittäjä esitellään rollout-seremoniassa Fort Worthin tehtaalla 16. joulukuuta. Hävittäjän yksi keskeisimmistä rooleista on vastustajan ilmapuolustuskuplassa toimiminen ja sitä vastaan hyökkääminen, kertoo Kauppalehti.

– Kun kyseessä on häivekone, jolla on kyky aistia se, missä vihollinen ei kykene havaitsemaan konetta, mahdollista on mennä lähemmäksi, sanoo LM:n asiakasvaatimuksista vastaava johtaja ja Yhdysvaltain Tyynenmeren ilmavoimia komentanut kenraali evp. Gary North.

North käyttää esimerkkinä Small diameter bomb -liitopommeja.

– F-35 kykenee kantamaan kahdeksan pommia. Jos lennetään neljän tai kahdeksan koneen parvessa, maalit voi määritellä jokaiselle parven lentäjistä, ja jokainen pilotti voi lukita useampia aseita useampiin maaleihin. Aseita voidaan käyttää suuremmilta etäisyyksiltä kuin mitä minä tein aikanaan.

North mainitsee myös Suomenkin ostaman, tutkasignaaliin lukittuvan Aargm-ER-ohjuksen.

– Sitä voidaan käyttää pitkiltä etäisyyksiltä, ja yhdistettynä BAE Systemsin tuottamaan elektronisen häirinnän kykyyn tuloksena on merkittävä selviytymis- ja tuhoamiskyky.

Ilmatorjuntajärjestelmien lamauttaminen on keskeinen tekijä ilmaherruuden saavuttamisessa, mutta sitä ei pidä ajatella vain ilmasta ilmaan -toimintana.

– Maahan sijoitettujen ohjusten uhka on tulevaisuudessa lentäjille yhtä vaativa, tai jopa vaativampi kuin lentokoneiden uhka.

Aiempina vuosikymmeninä ilmatorjuntaa vastaan jouduttiin hyökkäämään osin hyvin matalilla lentokorkeuksilla, jotta koneita ei havaittaisi. F-35 ei operoi samaan tapaan.

– Koneen häiveominaisuudet antavat sen lentää siellä, missä kone toimii parhaiten, eli 30 000 jalan (n. 9 100 m) alueella, jossa lentäjät tietävät tarkkaan, missä uhat sijaitsevat.