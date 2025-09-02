Eurooppalainen raideleveys voi tulla Pohjois-Suomeen rinnakkaisradalla

Pohjois-Suomeen suunnitellaan eurooppalaista standardiraideleveyttä, joka voisi toteutua rakentamalla uusi rinnakkaisraide nykyisten ratojen viereen. Väyläviraston selvityksen mukaan tärkeimmät hyödyt liittyvät sotilaalliseen liikkuvuuteen ja huoltovarmuuteen.
Väylävirasto selvitti liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta mahdollisuuksia ulottaa 1435 millimetrin eurooppalainen raideleveys Ruotsista Pohjois-Suomeen. Kyseinen raideleveys on kapeampi kuin Suomessa käytössä oleva 1524 millimetrin leveys.
Selvitysten mukaan teknisesti todennäköisin ratkaisu olisi rakentaa nykyisen radan viereen uusi kapeampi raide. Rinnakkaisraide säilyttäisi yhteydet muuhun Suomeen ja samalla parantaisi liikennettä Ruotsiin.
Suunnittelun kohteena ovat muun muassa yhteydet Haaparannasta Kemiin ja Raaheen sekä uusi linjaus Kolarista Svappavaaraan.
Toisena vaihtoehtona arvioidaan limittäisiä nelikiskoraiteita, joita käytetään jo Haaparannan ja Tornion välillä. Ne olisivat halvempia rakentaa, mutta teknisesti epävarmempia pidemmillä osuuksilla. Nykyisten ratojen kaventamista ei ole pidetty realistisena ratkaisuna.
Vaihtoehtoisia ratkaisuja voisi löytyä kaluston muutoksista, kuten vaihdettavista teleistä tai siirtokuormauksesta. Näitä ei kuitenkaan pidetä täysivertaisina vaihtoehtoina uusille radoille. Lisäksi sähköistysjärjestelmien erot edellyttäisivät joka tapauksessa erityiskalustoa.
Eurooppalaisen raideleveyden ulottaminen Suomeen parantaisi yhteyksiä EU:n liikenneverkkoon ja tukisi erityisesti puolustusyhteistyötä Naton puitteissa. Sotilaskuljetukset voisivat tapahtua tehokkaammin yhteisen raideleveyden ansiosta.
Suunnittelu on jo käynnistymässä. Kuluvan vuoden lisätalousarviossa myönnettiin 20 miljoonaa euroa Haaparanta–Kemi-yhteyden suunnitteluun. Suunnitelmiin kuuluu myös Tornionjoen ylittävä uusi ratasilta ja kuormauspaikka. Työtä tehdään vaiheittain vuoteen 2029 asti.
TEN-T-verkkoon kuuluvan velvoitteen mukaisesti Suomi tarkastelee laajemmin eurooppalaisen raideleveyden käyttöönottoa vuoteen 2027 mennessä. Päätöstä ei vielä ole tehty, mutta mahdollisuus otetaan huomioon muun muassa ratapölkkyjen vaihdoissa. Uusia pölkkyjä kehitetään siten, että raideleveyttä voisi myöhemmin muuttaa.