Eurooppa tukee Ukrainaa enemmän kuin USA

Laajasti levinneestä uskomuksesta – jonka mukaan Yhdysvallat tukee Ukrainaa enemmän kuin Eurooppa – poiketen numerot kertovat muuta. Euroopan osuus tuesta on suurempi kuin Yhdysvaltojen.

Euroopan maat ovat johtaneet taloudellisessa avussa aina helmikuusta 2022 lähtien, mutta Yhdysvallat on johtanut sotilaallisessa avussa. Kaikkea Ukrainalle toimitettua apua seuraavan saksalaisen Kiel Institute for World Economicsin mukaan Eurooppa on siirtymässä johtoon myös sotilaallisessa avussa.

Tutkijat ovat ottaneet huomioon EU:n toimittaman avun lisäksi myös muut Euroopan maat, kuten Britannian, Norjan, Sveitsin ja Islannin. Tutkijoiden laskelman mukaan Eurooppa on toimittanut Ukrainalle yhteensä 70 miljardin euron edestä taloudellista ja humanitaarista apua ja 62 miljardin euron korvausarvon edestä sotilaallista apua. Yhdysvallat on puolestaan toimittanut taloudellista apua 50 miljardilla eurolla ja sotilaallista apua 64 miljardin euron korvausarvon edestä.

Kiel Instituten mukaan Venäjän hyökkäyssodan alusta lähtien Ukraina on saanut apua yhteensä 267 miljardin euron edestä eli noin 80 miljardia euroa vuodessa. Tästä noin puolet (49 prosenttia) on ollut sotilaallista, 44 prosenttia taloudellista ja seitsemän prosenttia humanitaarista apua.

Tutkijat huomauttavat kuitenkin, että jokaisen yksittäisen lahjoittajan toimittama apu on äärimmäisen pientä suhteessa niiden talouteen. Esimerkiksi Britannian, Saksan ja Yhdysvaltojen apu on ollut alle 0,2 prosenttia niiden bruttokansantuotteesta, ja Ranskan, Espanjan ja Italian vain 0,1 prosenttia.

– Kun katsotaan useimpien Euroopan lahjoittajamaiden hallitusten budjetteja, Ukrainalle annettu apu viimeisen kolmen vuoden aikana näyttää enemmän pieneltä, poliittiselta ”lempiprojektilta” kuin merkittävältä taloudelliselta ponnistukselta, sanoo seurannan johtaja Christoph Trebesch.

Tutkijoiden mukaan Euroopan apu alkoi ohittaa Yhdysvaltojen apua vuoden 2023 puolivälissä, kun Yhdysvaltain kongressi esti Ukrainan avun kuukausiksi, kunnes hyväksyi sen jatkon vasta huhtikuussa 2024. Presidentti Donald Trumpin astuttua virkaansa Yhdysvaltojen apu voi pysähtyä jälleen, arvelee Trebesch.

Vaikka Yhdysvaltojen sotilaallinen apua on ollut hieman suurempaa kuin Euroopan, Eurooppa johtaa jo nyt Yhdysvaltoja selvästi tietyissä asejärjestelmissä: ohjustorjunta-, ohjus-, raketinheitin- ja tykistöjärjestelmiä Eurooppa on toimittanut selvästi enemmän ja johtaa myös panssaroidun kaluston toimituksissa.