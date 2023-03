Eurooppa-johtaja Roberta Metsolan Suomi-yllätys – tätä häneltä ei ole kysytty

Euroopan parlamentin puheenjohtaja Roberta Metsola osallistuu parhaillaan Helsingissä Euroopan kansanpuolueen EPP:n kokoukseen.

Suomalaisissa tiedotusvälineissä on tunnetusti kerrottu usein, että maltalainen Roberta Metsola on naimisissa suomalaisen kokoomustaustaisen Ukko Metsolan kanssa.

Mutta onko yksi kysymys jäänyt kysymättä? Verkkouutiset kysyi sen Helsingissä EPP:n kokouksessa Roberta Metsolalta – suomeksi:

Miten hyvin puhut suomea?

– Vähän! Vähän, Roberta Metsola vastaa nauraen – suomeksi.

Sitten vaihdetaan kieltä englanniksi.

– Ei. Mikään tiedotusväline ei ole kysynyt tätä.

– Mutta minä ymmärrän aika paljon (suomea). Ehkä en, jos alat puhua minulle, vaikkapa, metsistä. Suomi on vaikea eurooppalainen kieli, Roberta Metsola sanoo.

Metsola kuvailee kuitenkin ymmärtävänsä suomea nimenomaan kotikielenä.

– Lapset puhuvat suomea, joten… minun täytyy oppia. Koska kun he puhuvat suomea, minun pitää ymmärtää heitä, hän selvittää.

Roberta Metsola on omaa sukuaan Tedesco Triccas. Hänellä ja Ukko Metsolalla on neljä poikaa: Luca Matias on 16-vuotias, Alec Emil on 14-vuotias, Mac Michael on 11-vuotias ja Kristian Lauri on kuusivuotias.

It was important to participate in the #United4Justice Conference in Lviv.

Those responsible for atrocities against Ukrainians will be held accountable.

Wartime sexual violence must be investigated.

Aggressors must be brought to justice.

Victims must be protected. pic.twitter.com/b0StztQWfj

— Roberta Metsola (@EP_President) March 5, 2023