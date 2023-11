Eurooppa haluaa oman hypersoonisten ohjusten torjuntajärjestelmän

Sotilaallinen uhkakirjo kehittyy nopeasti, ja yhtenä sen osana ovat hypersooniset ohjukset. EU:n piirissä halutaan rakentaa eurooppalainen torjuntakyky, jolla voitaisiin parantaa Euroopan alueen ja asukkaiden suojaamista sekä mahdollisia konflikti- ja kriisialueita, joissa Eurooppa olisi toimijana. Lisäksi eurooppalainen torjuntakyky tehostaisi Natoa.

Euroopassa käynnistyi 31. lokakuuta 2023 hypersoonisen torjuntajärjestelmän tutkimusprojekti EU HYDEF (European Hypersonic Defence Interceptor). Projektia toteuttaa 14 teollisuusyrityksen konsortio, joka seuraavan kolmen vuoden ajan tutkii järjestelmien järjestelmän avaintekijöitä, kuten operaatiokonseptia sekä järjestelmän vaatimuksia ja rajapintoja, mutta myös itse torjuntajärjestelmää, sen ohjuksen työntövoimaa, ohjaus-, navigointi- ja hallintajärjestelmää, viestintää, aerodynamiikkaa ja vaikutustapaa.

Euroopan puolustusrahasto EDF tukee projektia 100 miljoonalla eurolla. Projektin hallinnan Euroopan komissio on luovuttanut Puolustusmateriaalialan yhteistyöorganisaatio OCCAR:ille, joka allekirjoitti sopimuksen konsortion koordinaattorin SMS:n kanssa (Sistemas de Misiles de España). Projektin osallistujamaat ovat Norja, Puola, Saksa, Belgia ja Espanja.

Euroopan komissio ilmoitti 2. elokuuta tukevansa myös toisen kolmivuotisen hypersoonisen torjuntajärjestelmän tutkimusprojektin HYDIS:in (Hypersonic Defence Interceptor Study) rahoitushakemusta EDF:lle. Projektiin osallistuu 19 kumppaniyritystä Saksasta, Alankomaista, Ranskasta ja Italiasta, ja yli 30 alihankkijaa 14:stä EU-maasta, mukaan lukien Suomesta.

Kumpikin projekti liittyy läheisesti EU:n pysyvän rakenteellisen yhteistyö PESCO:n TWISTER-projektiin (Timely Warning and Interception with Space-based Theater surveillance), joka keskittyy ballististen ohjusten torjuntaan ilmakehän yläosissa. Suomikin on mukana tässä kuuden maan käynnistämässä projektissa. Globaalien ohjus- ja ohjustorjuntamarkkinoiden arvon uskotaan nousevan 67,5 miljardiin dollariin vuoteen 2033 mennessä.