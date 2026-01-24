Euroopassa varaudutaan painajaiseen: Mitä jos USA katkaisee pääsyn teknologiaan?

Eurooppa valmistautuu skenaarioon, joka aiemmin vaikutti epätodennäköiseltä: Yhdysvallat voi rajoittaa eurooppalaisten yritysten ja viranomaisten pääsyä amerikkalaiseen teknologiaan. The Wall Street Journal kuvaa tilannetta “painajaiskuvaksi”, joka on nyt kasvaneiden jännitteiden myötä ajankohtainen.

Pahinta pelätään olevan sen, että Valkoinen talo voisi toimeenpanomääräyksellä katkaista Euroopan pääsyn datakeskuksiin tai sähköpostiohjelmistoihin, joita yritykset ja julkinen sektori käyttävät päivittäin.

– Kun alat miettiä tällaisia mahdollisuuksia, vaikka ne olisivat vain pelkkiä ajatuksia, on pakko pohtia, miten se käytännössä toimisi, sanoo eurooppalaisen pääomasijoitusyhtiön Balderton Capitalin johtaja Bernard Liautaud.

– Voisiko Euroopan kuvitella toimivan ilman amerikkalaista teknologiaa? Aika vaikea kuvitella, hän lisää.

Trumpin uhkaukset Grönlannin suhteen ovat kiristäneet ilmapiiriä ja vauhdittaneet keskustelua riippuvuuden vähentämisestä. Euroopassa poliitikot ja diplomaatit pohtivat nyt, kuinka laajasti Yhdysvaltojen vaikutus ulottuu teknologiaan, puolustukseen ja kauppaan.

Euroopan parlamentti hyväksyi hiljattain päätöslauselman, joka koskee teknologista suvereniteettiä. Päätöslauselmassa kannustetaan suosimaan eurooppalaisia tuotteita julkisissa hankinnoissa ja ehdotetaan uutta lainsäädäntöä eurooppalaisten pilvipalveluiden tukemiseksi.

Tavoitteena ei ole hylätä amerikkalaista teknologiaa, vaan vähentää riippuvuutta ja luoda vaihtoehtoja.

– Suuret eurooppalaiset yritykset pitäisi saada käyttämään eurooppalaista ohjelmistoa, sanoo ranskalaisen valtion omistaman investointipankki Bpifrancen johtaja Nicolas Dufourcq.

– Amerikkalaiset ratkaisut ovat usein oletusarvoisia valintoja digitaalisen teknologian alalla, mikä on liian helppoa – Tämä pitää saada loppumaan, hän jatkaa.

Amerikkalaiset teknologiayhtiöt ovat pyrkineet vastaamaan eurooppalaisten huoliin tarjoamalla paikallisempia ratkaisuja. Microsoft on laajentanut yhteistyötään SAP:n Delos Cloudin kanssa ja Google on solminut paikallisia kumppanuuksia useissa maissa.

– He haluavat ennen kaikkea enemmän kontrollia sekä parempaa turvallisuutta ja varmuutta, sanoo Googlea Euroopassa aiemmin johtanut Matt Brittin.

Ranska ja Saksa ovat olleet erityisen aktiivisia teknologisen suvereniteetin edistämisessä. Ranskan presidentti Emmanuel Macron on korostanut eurooppalaisten teknologiayhtiöiden tukemista ja pyrkinyt houkuttelemaan tekoälydatakeskuksia Ranskaan.

– Tavoitteemme on tehdä kaikkemme rakentaaksemme eurooppalaisia menestyjiä, Macron sanoo.

– Tämä on vain kieltäytymistä olla vasalli, hän lisää.