Euroopan parlamentin puhemies: Padon räjäytys on sotarikos

Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola korostaa, että Ukraina kärsii padon räjäytyksestä.

– Ukrainan lapset, naiset ja miehet kärsivät tämän tästä Nova Kahovkan vesivoimalan tuhoamisesta. Tämä on ihmisyyden vastainen teko.

Metsola painottaa Ukrainan tukemisen tärkeyttä.

– Tämä on sotarikos, joka ei saa jäädä vaille vastausta. Ukraina tarvitsee tukeamme tänään enemmän kuin koskaan aiemmin.

It is the children, women & men of Ukraine who will suffer the consequences of the terrible destruction of the #NovaKakhovka hydroelectric power plant.

This is an act against humanity. A war crime which we cannot leave unanswered.

Today, more than ever, Ukraine needs our help.

— Roberta Metsola (@EP_President) June 6, 2023