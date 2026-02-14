Euroopan on reagoitava muuttuvaan maailmaan, sanoo Mika Aaltola

Euroopan on ymmärrettävä, että vanha maailmanjärjestys on muuttunut, sanoo europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok.). Tästä on hänen mukaansa esimerkkinä myös Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubion Münchenin turvallisuuskonferenssissa pitämä puhe.

Aaltolan mukaan Euroopassa on houkuttelevaa tuudittautua Rubion puheessa esiintyvään historialliseen nostalgiaan ja kulttuurisen arvostukseen. Ulkoministerin puheessa kuitenkin piilee muutakin, hän huomauttaa.

– Meidän ei pidä antaa itsetyytyväisyyden lämpimän kylvyn hämärtää näkökykyämme sillä pinnan alla vaanii vaatimus perustavanlaatuisesta suunnanmuutoksesta. Rubion puheen arkkitehtuuri on juonikas yhdistelmä imartelua ja kovaa realismia, Aaltola kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Puheesta on Aaltolan mukaan käsitettävissä, että Yhdysvaltojen kumppanuus Euroopan kanssa on jatkossa ehdollista. Euroopan on ymmärrettävä, että nyt vallitsee transaktioiden aikakausi, europarlamentaarikko sanoo.

– Meiltä vaaditaan nyt sotilaallista suvereniteettia ja taloudellista omavaraisuutta. Puheessa viljeltävä retoriikka sivilisaation säilyttämisestä ja rajojen turvaamisesta heijastaa Washingtonin uutta painopistettä.

Lisäksi puheessa voidaan Aaltolan mukaan nähdä kehotus siirtyä hyvinvointivaltion laajentamisesta ja ilmastokeskeisyydestä kohti kovaa turvallisuuspolitiikkaa. Mikäli Eurooppa jää jälkeen omien kyvykkyyksiensä kehittämisessä, Yhdysvallat jatkaa matkaansa yksin, hän lisää.

– Tämä asettaa meidät vaikean valinnan eteen sillä meidän on kyettävä vastaamaan Kiinan haasteeseen ja Venäjän uhkaan samalla kun sopeudumme Amerikan muuttuvaan sisäpoliittiseen luonteeseen, Aaltola kirjoittaa.

Euroopan on siis kehitettävä strategista joustavuuttaan ja kykyään toimia maailmassa, joka ei enää noudata tuttuja pelisääntöjä, sanoo Aaltola. Vain vahvana maanosana se voi säilyttää asemansa globaalissa valtakamppailussa.

Tämä vaatii Aaltolan mukaan panostuksia turvallisuuteen. Euroopan tulee myös olla aiempaa yhtenäisempi.

– On aika jättää taakseen mukavuuden tunne ja valmistautua maailmaan jossa turvallisuus on ansaittava joka päivä uudelleen.

Euroopan on vastattava tähän kutsuun vahvuudella ja yhtenäisyydellä jotta emme jää historian jalkoihin vaan kirjoitamme sen seuraavan luvun itse, Aaltola päättää kirjoituksensa.