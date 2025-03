Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi torstai-iltana, että Ukrainan on tärkeää olla vahvassa asemassa rauhanneuvotteluissa. Hän korosti myös Yhdysvaltojen takuiden tarvetta sen varmistamiseksi, ettei Venäjä aloita sotaa uudelleen.

Zelenskyi sanoi tämän lehdistötilaisuudessa, joka seurasi Pariisissa pidettyä Euroopan johtajien kokousta Ukrainan tukemisesta ja Euroopan turvallisuudesta, Ukrinform kertoo.

– Minulle on tärkeää, että Ukrainalla on vahva asema neuvotteluissa. Että meillä on todellinen mahdollisuus lopettaa sota neuvottelujen kautta. Ei vain lopettaa se, vaan varmistaa oikeudenmukainen ja kestävä rauha, jotta sota ei palaisi huomenna. Haluan takeita Yhdysvalloista, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyin mukaan Ranska ja Britannia edustavat Eurooppaa neuvottelupöydässä.

– Tänään me kaikki – kumppanimme Euroopassa – sovimme, että Ranska ja Britannia edustavat Eurooppaa rauhanneuvotteluissa. (Emmanuel) Macron ja (Keir) Starmer. Uskon, että tämä on tärkeää. Tämä on selkeä kanta. Ja haluamme lähettää tämän signaalin kaikille muille kumppaneillemme ja tietysti Yhdysvalloille, Zelenskyi sanoi.

Hän korosti, että Ukrainan kanta rauhanneuvotteluihin on selkeä.

– Euroopan on oltava pöydässä sodan lopettamisessa. Emme harkitse vaihtoehtoja. Tämä on vakaa kantamme. Eurooppa on erittäin suuri, ja sillä on oltava selkeä edustus neuvottelupöydässä, Zelenskyi sanoi.