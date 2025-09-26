”Euroopan maiden on varauduttava satojen droonien parviin”

Venäläisten droonien äskettäinen tunkeutuminen Puolan ilmatilaan herätti huolta ympäri Eurooppaa ja merkitsi vaarallista uutta eskalaatiota Kremlin hybridisodassa länsimaita vastaan. Naton pääsihteeri Mark Rutte luonnehti tapausta suurimmaksi Naton ilmatilan loukkausten keskittymäksi, joka on koettu, ja pääministeri Donald Tusk sanoi sen syösseen Puolan lähimmäs avointa konfliktia sitten toisen maailmansodan jälkeen.

Se, että Nato joutui käyttämään F-35- ja F-22-hävittäjiä sekä kalliita ohjuksia droonien torjuntaan, osoitti Yhdysvaltain armeijan Euroopan joukkojen entisen komentajan, kenraaliluutnantti Ben Hodgesin ja useiden muiden asiantuntijoiden mukaan sen, että länsi ei ole vielä valmis vastaamaan tällaisiin provokaatioihin.

– Lähestymistavan ilmeiset puutteet ovat korostaneet tarvetta miettiä Nato-maiden ilmapuolustusta radikaalisti uudelleen vastauksena venäläisen droonisodankäynnin nopeasti kehittyviin uhkiin keskellä, yhdysvaltalaisen Henry Jackson Society -ajatuspajan sotilasasiantuntija David Kiritšenko toteaa Atlantic Council -ajatuspajan julkaisemassa analyysissa.

Puola on tehnyt viime vuosina mittavia investointeja korkealaatuisiin ilmapuolustusjärjestelmiin, kuten Patriot-ohjusjärjestelmiin ja F-35-hävittäjiin. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kuitenkin Kiritšenko mukaan nostanut valokeilaan uudenlaisen, miehittämättömiin järjestelmiin perustuvan sodankäyntitavan, joka vaatii myös toisenlaisia ratkaisuja.

– Venäjän Ukrainan kaupunkeihin kohdistamissa ilmaiskuissa käytettyjen droonien määrä on noussut dramaattisesti viime vuoden aikana kymmenistä satoihin, ja viime kuukausina on nähty ennätyksellisiä, jopa 800 droonin aaltoja. Eurooppa on edelleen vaarallisen valmistautumaton vastaamaan tällaisten Venäjän laajamittaisten drooniparvien asettamaan ennennäkemättömään haasteeseen, Kiritšenko sanoo.

Ukrainalaiset ovat jo jonkin aikaa kehottaneet läntisiä kollegoitaan päivittämään ilmapuolustusstrategiansa uuden todellisuuden mukaiseksi. Kehotukset ottaa oppia Ukrainan kokemuksista sivuutettiin Kiritšenkon mukaan pitkään, mutta Puolaan kohdistuneen eskalaation myötä tilanne saattaa kuitenkin olla muuttumassa. Puola on jo ilmoittanut hankkivansa droonintorjuntakoulutusta Ukrainasta, ja useiden muiden Nato-maiden odotetaan seuraavan perässä.

– Sen lisäksi, että Ukraina tarjoaa ilmapuolustuskoulutusta liittolaisilleen, se on myös valmis auttamaan Nato-kumppaneitaan tunnistamaan ja hankkimaan tarvittavat puolustusvälineet Venäjän drooneja vastaan, Kiritšenko toteaa.

Ukraina on jo kehittänyt ja ottanut käyttöön erityyppisiä torjuntadrooneja, jotka tarjoavat kustannustehokkaan ratkaisun Venäjän drooniparvia vastaan. Parhaillaan pyritään Kiritšenkon mukaan laajentamaan niiden tuotantoa, jotta se pysyy hyökkääjän sotateollisuuden tahdissa. Britannia on ilmoittanut tukevansa hanketta aloittamalla torjuntadroonien massatuotannon ukrainalaisen teknologian pohjalta.

– Vladimir Putin käyttää droonihyökkäyksiä testatakseen Natoa ja liittokunnan sotilaallisia ja poliittisia reaktioita, eikä hänen aikomuksensa eskaloida ole koskaan ollut näin ilmeinen, Kiritšenko painottaa.

– Euroopan maiden on siis valmistauduttava puolustautumaan Venäjän laajamittaisilta hyökkäyksiltä, joissa käytetään satoja drooneja. Siinä oppi Ukrainan kokemuksista osoittautuu ehdottoman välttämättömäksi, hän tiivistää.