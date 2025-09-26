Euroopan lentoasemat valmistautuvat rajavalvonnan muutokseen

Euroopan lentoasemille saapuvien matkustajien matkustus-, henkilö- ja biometrisiä tietoja aletaan kerätä, kun EU:n rajanylitystietojärjestelmä EES (Entry/Exit System) otetaan käyttöön 12. lokakuuta 2025 alkaen.

Euroopan lentoasemat ja -yhtiöt ovat varovaisen luottavaisia, että siirtymä tapahtuisi juohevasti, mutta varoittavat, että rajatarkastuspisteiden henkilöstön määrän riittämättömyys saattaa tuottaa ongelmia. Euroopan komissio on lentoasemilta ja -yhtiöiltä viime vuosina saamiensa varoitusten perusteella keventänyt uutta sääntelyä.

EES rekisteröi EU:n ulkopuoliset matkustajat automaattisesti käyttäen biometristä dataa valvomaan maahantulokieltoja, maassa oleskelun ylityksiä ja väärennettyjä matkustus- ja henkilöllisyysasiakirjoja. Uuden rajatarkastusjärjestelmän on määrä helpottaa sääntöjen vastaisen muuttoliikkeen, terrorismin ja vakavien rikosten estämistä samalla helpottaen EU-kansalaisten liikkumista. Järjestelmä otetaan käyttöön myös Norjassa, Islannissa, Sveitsissä ja Liechtensteinissa.

EES otetaan käyttöön 29 Schengen-maan ulkorajoilla vaiheittain puolen vuoden aikana. Täydessä toiminnassa järjestelmä on 10. huhtikuuta 2026 mennessä. Tallinnassa toimiva EU:n erillisvirasto eu-LISA kehittää sekä EES:ää että Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmä ETIASta, jonka käyttöönottoa on siirretty vuoden 2026 puoliväliin.

Euroopan komission mukaan EES nykyaikaistaa ja parantaa EU:n ulkorajojen hallintaa antaen luotettavaa dataa rajanylityksistä, löytäen systemaattisesti oleskeluaikansa ylittäneet ja jäljittäen asiakirjojen ja henkilöllisyyksien väärennökset. Järjestelmän odotetaan parantavan turvallisuutta, samalla kun se virtaviivaistaa matkustuksen tehokkuutta – kunhan alun haasteet on selätetty. Tietojärjestelmän teknologisten vaatimusten täyttäminen lankeaa rajaviranomaisille.

Lentoasemien kattojärjestö ACI Europe ilmoittaa, että sen jäsenlentoasemat tekevät yhteistyötä kansallisten kumppaniensa kanssa prosessin edesauttamiseksi.

Järjestö on kuitenkin pettynyt siihen, että suunniteltu kännykkäsovellus, jonka piti mahdollistaa matkustajien ennakkorekisteröityminen rajanylityksen nopeuttamiseksi, ei tule laajaan käyttöön. Toistaiseksi vain Ruotsi aikoo käyttää sovellusta, kun taas monet muut maat ovat kehittämässä omia sovelluksiaan.

ACI Europe varoittaa, että joidenkin rajanylityspaikkojen alimiehitys voi vaikuttaa matkustajien virtaan EES:n käyttöönotossa, jonka täysi vaikutus on vielä arvoitus. Järjestö korostaakin, että käyttöönoton tarkka valvonta on tarpeen mahdollisten pullonkaulojen vähentämiseksi.