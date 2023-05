Euroopan kielet laitettiin vaikeusjärjestykseen, miten luulet suomelle käyneen?

Euroopan kielet on laitettu vaikeusjärjestykseen sen perusteella, kuinka kauan niiden sujuvaan oppimiseen on arvioitu menevän aikaa tehokkaalla opiskelulla.

Listaa ylläpitää Yhdysvaltain ulkoasiainhallinnon diplomaattien koulutusosasto. Lista perustuu englantia äidinkielenään puhuvien muiden kielten oppimiseen.

Asteikossa helpompien kielten oppimiseen kuluisi noin 5 kuukautta, vaikeimpien yli 1,5 vuotta.

Lähes kaikki Länsi-Euroopassa puhutut kielet kuuluvat listan mukaan kategoriaan 1. Helpoimman kategorian 1 kielet oppisi listan mukaan noin 5 kuukaudessa.

Helpompia eurooppalaisia kieliä oppia olisivat siis muun muassa ranska, italia ja espanja. Myös ruotsi kuuluu helpoimpaan kategoriaan yhdessä norjan ja tanskan kanssa.

Listan alkupään kielet ovat samankaltaisia englannin kanssa, joten niiden oppiminen olisi englantia äidinkielenään puhuvalle nopeaa.

Saksaa kuitenkin oppisi sujuvasti listan mukaan vasta yli puolen vuoden opiskelun jälkeen.

Neljänteen, noin 10 kuukauden oppimisajan, kategoriaan kuuluvat useat itä-eurooppalaiset kielet kuten puola. Myös kreikan kieli kuuluu tähän.

Suomi taas sijoittuu kategorian 4 vaikeampaan osaan, jossa kielen oppimisen aikaa ei ole tarkasti määritelty, mutta sen nähdään olevan paljon enemmän kuin 10 kuukautta.

Suomen lisäksi samaan kategoriaan kuuluvat Euroopassa sen sukulaiskielet viro ja unkari.

Viidenteen kategoriaan kuuluu Yhdysvaltain ulkoasiainhallinnon mukaan erittäin vaikeita kieliä kuten arabia, kiinan kielet, japani ja korea. Näiden kielten sujuvaan oppimiseen nähdään kuluvan yli reilusti yli vuosi, vähintään 20 kuukautta.

Kaikki listauksen eurooppalaiset maat on koottu karttaan, joka jaettiin Twitter-julkaisussa.

