Euroopan avaruusjärjestö tekee sotilaallisen muutoksen

Venäjän aloittama avaruuden militarisointi ja Yhdysvaltojen ylivalta satelliittitiedustelussa ovat pakottamassa EU:n vahvistamaan asemaansa avaruudessa. Ensimmäistä kertaa 50-vuotisen historiansa aikana Euroopan avaruusjärjestö ESA on päättänyt jakaa varoja sotilaalliseen ohjelmaan.
Avaruusjärjestö ilmoittaa verkkosivuillaan, että sen päämäärä on ”yksinomaan” avaruuden rauhanomainen kehittäminen. Kuitenkin ESAn seuraavassa kolmivuotisbudjetissa, joka sai ennätykselliset 22,1 miljardia euroa, se tekee ”historiallisen muutoksen” varaamalla resursseja ”ei-aggressiivisiin puolustustarkoituksiin”.
ESAn ehdottama maapallon tarkkailuohjelma on saanut lähes kaiken pyytämänsä rahoituksen, 1,2 miljardia pyydetystä 1,35 miljardista eurosta. Helmikuussa 2026 järjestö pyytää vielä 250 miljoonaa euroa EU:n puolustusministeriöiltä.
Euroopan avaruussietokykyohjelma on kaksikäyttöinen projekti sekä siviili- että sotilaallisille sovelluksille. Sen tavoite on luoda sotilastason ”järjestelmien järjestelmä”, joka integroisi kansalliset avaruusresurssit varmistaakseen turvatun Euroopan laajuisen valvonnan, viestinnän ja navigoinnin sekä maapallon tarkkailun ilmastotutkimuksen käyttöön.
Kyseessä on ESAn ensimmäinen sotilaallinen kehitysohjelma, joka toteutetaan läheisessä yhteistyössä Euroopan komission kanssa. Järjestön 23 jäsenmaan tuesta päätellen järjestön saama mandaatti on täysin selvä. Puolalla oli ESAn pääsihteerin Josef Aschbacherin mukaan avainrooli ideassa, jonka mukaan ESAn pitäisi olla aktiivisemmin mukana puolustuksessa. Varsova keskustelee parhaillaan järjestön kanssa sen puolustukseen keskittyvän keskuksen perustamiseksi Puolaan.
ESAn astuminen puolustussektorille osuu ajankohtaan, jossa Kiinan ja Venäjän sotilaallinen aktiivisuus avaruudessa kasvaa. Venäjän asevoimien jatkama sota Ukrainassa on korostanut avaruuteen perustuvan viestintä-, navigointi- ja valvontakykyjen merkitystä kansalliselle turvallisuudelle.
Euroopan sotilasviranomaiset ovat myös toistuvasti varoitelleet Venäjän satelliiteista, jotka ovat alkaneet käyttäytyä vaarallisesti: siirtyneet eurooppalaisten satelliittien lähituntumaan tarkoituksena joko tarkkailla, häiritä tai tuhota. Venäjän hyökkäyssodan alussa Kreml käynnisti useita onnistuneita hakkerointihyökkäyksiä Euroopan satelliitteja vastaan välittääkseen niiden kautta omia signaalejaan.