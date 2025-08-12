Euroopan asetehtaat laajenevat kolme kertaa rauhanaikaa nopeammin

Euroopan asetehtaat laajenevat nyt ennätysvauhtia, uutisoi Financial Times, joka on tehnyt satelliittidataan perustuvan analyysin Euroopan asetehtaista.
FT:n mukaan Euroopan aseteollisuus laajenee nyt kolme kertaa rauhanaikaa nopeammin, ja uudet investoinnit kattavat pinta-alaltaan jo yli 7 miljoonaa neliömetriä.
Rakentaminen eurooppalaisilla asetehtailla on kiihtynyt selvästi Venäjän Ukrainaan vuonna 2022 tekemän hyökkäyksen jälkeen.
FT:n satelliittidataan perustuva analyysi kattaa kaikkiaan 37 yritystä ja 150 tehdasta.
Yli 1000 tutkasatelliitin läpikäynnin avulla FT seurasi muutoksia ammusten ja ohjusten tuotantoon liittyvissä kohteissa, jotka ovat kaksi pullonkaulaa lännen tuessa Ukrainalle.
Euroopan avaruusjärjestön operoimat Sentinel-1-satelliitit lähettävät tutkapulsseja ja tallentavat niiden kaikuja, jotka voivat paljastaa pinnan muutoksia. Tiedot viittaavat siihen, että noin kolmanneksessa tarkastetuista tehdaskohteista oli merkkejä laajentumisesta tai rakennustöistä.
FT:n tiedot osoittavat, että Euroopan kauan luvattu puolustusalan elvytys ja investoinnit ovat alkaneet konkreettisesti toteutua.
Analyysin perustella niiden asetehtaiden kokonaispinta-ala, joissa on havaittu laajenemista edellisvuodesta on noussut kevään 2021 noin 790 000 neliömetristä keväällä 2025 jo 2,8 miljoonaan neliömetriin. Kohteiden valokuvat vahvistivat, että muutokset johtuivat töitä edeltävistä kaivauksista, uusista rakennuksista, uusien teiden päällystämisestä ja rakentamisesta.
Huomattavimmin laajentuneiden kohteiden joukossa olivat saksalaisen puolustusjätin Rheinmetallin ja unkarilaisen valtion puolustusyhtiö N7 Holdingin yhteishanke, joka on rakentanut valtavan ammusten ja räjähteiden tuotantolaitoksen Várpalotaan Etelä-Unkariin.
Lehdistötiedotteen mukaan ensimmäinen tehdas kyseisellä alueella Unkarissa valmistui heinäkuussa 2024. Siellä tuotettiin 30 mm:n ammuksia Rheinmetallin KF41 Lynx -rynnäkköpanssarivaunuun.
Rakennustyöt jatkuvat, sillä alueella tullaan tuottamaan myös muita ammuksia, kuten 155 mm:n tykistökranaatteja ja 120 mm:n ammuksia Leopard 2 -panssarivaunuun ja mahdollisesti Pantheriin, Rheinmetall sanoi. Alueelle tulee myös räjähdetehdas.
Tutka pystyy havaitsemaan hienovaraisia muutoksia, joita voi olla vaikea havaita perinteisissä satelliittikuvissa. FT vertasi tutkakuvia samoilta kevätkuukausilta – maaliskuusta toukokuuhun – minimoidakseen kausiluonteiset vaikutukset ja tarkisti löydökset välttääkseen sekaannukset muun toiminnan kanssa.
Analyysissä tarkasteltiin myös 88 toimipistettä, jotka liittyvät EU:n ampumatarvikkeiden tuotantoa tukevaan asetukseen (ASAP). ASAP on investoinut 500 miljoonaa euroa ampumatarvikkeiden ja ohjusten tuotannon tiettyjen pullonkaulojen ratkaisemiseen. Sekä Rheinmetallin että Roxelin toimipisteet saivat ASAP-tukea.
Selkeää fyysistä laajentumista on nähtävissä 20 ASAP-rahoituksella toteutetussa toimipisteessä. 14 toimipisteessä on nähtävissä pieniä laajennuksia, kuten uusien pysäköintialueiden rakentamista. Loput toimipisteet eivät joko ole laajentuneet tai olivat toimisto- ja tutkimusrakennuksia.