EU:n pääkaupungin kouluissa ei enää uskalleta puhua holokaustista

Gazan sota on tehnyt holokaustista poliittisesti räjähdysherkän teeman Belgiassa. Siihen liittyviä muistokiviä on tuhottu, ja paikalliset koulut eivät enää halua osallistua juutalaisten vuosina 1933–1945 kokeman vainon ja joukkotuhon muistohetkiin, kertoo Brysselistä raportoiva ruotsalainen Dagens Nyheter -lehti.

– Elämäni alkoi (Adolf) Hitlerin, natsismin, antisemitismin ja vanhempieni kohtaaman tuhon myötä. Kaikkien näiden vuosien jälkeen en uskonut, että elämäni päättyisi avoimen antisemitismin paluuseen. Luulimme sen olevan poissa, mutta se vain kyti pinnan alla ja nousi uudelleen esiin, kun sille tarjoutui tilaisuus, toteaa DN:lle 87-vuotias Bella Swiatlowski.

Saksa miehitti Belgiaa vuosina 1940–1945. Lähes 25 000 juutalaista lähetettiin Belgiasta Auschwitziin. Myös Bella Swiatlowskin vanhemmat murhattiin tuhoamisleirillä.

Noin 20 vuotta sitten hän näki Berliinissä katukiviä, joihin kiinnitetyissä messinkilaatoissa oli holokaustin uhrien nimiä. Kotiin palattuaan Bella Swiatlowski tilasi kaksi kiveä vanhemmilleen Brysseliin. Monet inspiroituivat ja tilasivat kiviä myös omille sukulaisilleen. Siitä lähtien Brysselin kaduille on kiinnitetty noin 700 muistokiveä.

Bella Swiatlowski on ollut projektin vapaaehtoistyöntekijä. Kivien kiinnitykseen hän on aina kutsunut paikalliset koulut. Historianopettajat ovat yleensä tarttuneet tarjoukseen ja tulleet oppilaiden kanssa seremoniaan.

Tänä vuonna suhtautuminen on hänen mukaansa muuttunut. Kaksi koulua on kieltäytynyt osallistumasta muistoseremoniaan ja luentoon holokaustista. Koulut eivät uskalla puhua holokaustista Gazan sodan ja oppilaiden vanhempien painostuksen takia.

Yksi kieltäytyneistä kouluista on Bella Swiatlowski vanha lapsuudenkoulu. Natsi-Saksan miehityksen aikana koulun oppilaita karkotettiin keskitysleirille.

– Ja nyt he eivät halua minun tulevan puhumaan holokaustista? Se on absurdia, käsittämätöntä, vastenmielistä. Tietävätkö tämän koulun oppilaat edes, että aiemmat oppilaat murhattiin, koska he olivat juutalaisia?

Koulun naapurustossa asui aikoinaan paljon juutalaisia. Nykyään suurin osa alueen asukkaista on kotoisin muslimimaista. Yksin Bella Swiatlowski ei enää uskalla kävellä alueella huumeisiin liittyvän jengiväkivallan ja avoimen antisemitismin takia.

Juutalaisvainon uhrien muistokivet ovat myös kokeneet kovia. Hiljattain Brysselin keskustassa vandalisoitiin 47 muistokiveä. Niihin oli kirjoitettu Gaza valkoisella maalilla.

Bella Swiatlowskin on harmissaan siitä, että holokausti liitetään Israelin ja Palestiinan kysymykseen. Hän sanoo puhuvansa nimenomaan holokaustista eikä Lähi-idän poliittisesta tilanteesta.