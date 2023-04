EU syytettynä tonnikalan liikakalastuksesta – valtuuskunnasta yli puolet lobbareita

EU on yksi suurimmista keltaevätonnikalojen pyytäjistä Intian Valtamerellä. Nyt Eurooppaa syytetään järjestelmällisestä liikakalastuksesta Intian valtamerellä. Guardian-lehden mukaan yli puolet EU:n valtuuskunnasta, joka säätelee tonnikalakantojen pyyntiä, koostuu kalastusalan lobbareista. Keltaevätonnikalan pyynti on kokonaisuudessaan arvioitu 4 miljardin dollarin arvoiseksi.

Afrikan ja Aasian rannikkovaltiot pyrkivät rajoittamaan kalojen kokoamislaitteiden käyttöä solmimalla rajoitussopimuksen. EU kuitenkin vastusti sopimusta. Kokoamislaitteita kutsutaan yleisesti FAD-termillä. Pääsääntöisesti muovista koostetut kokoamislaitteet tarjoavat kaloille suojan, jonka alle kalat kerääntyvät ja ne on helppo pyydystää. Varjolautat houkuttelevat etenkin nuoria keltaevätonnikaloja. Lautat houkuttelevat myös merikilpikonnia, haita sekä nisäkkäitä, jotka voivat jäädä kiinni kurenuottiin, joilla kaloja usein pyydystetään. Muoviset lautat tuottavat myös roskaa, mikäli ne hajoavat tai häviävät.

Indonesia, Sri Lanka ja Pakistan sekä 7 muuta Intian valtameren rannikkovaltiota ehdotti helmikuussa 72 päivän kieltoa kokoamislaitteiden käyttöön. Intian valtameren tonnikalavaltuusto, IOCT, hyväksyi kiellon enemmistöäänin.

Alueen suurin tonnikalanpyytäjä, EU, kuitenkin vastusti toimenpidettä, eikä rajoitusta otettu käyttöön. Kriitikot kuvailivat toimenpidettä ”uuskolonialismiksi”, viitaten Ranskan ja Espanjan teollisuuden lobbaajien vaikutukseen, kun he jättivät huomiotta monien rannikkovaltioiden tahdon. EU:lla on IOCT:n delegaatiossa 40 jäsentä, joista 24 on kalastusalojen lobbareita, jotka on nimetty neuvonantajiksi. Määrä on noussut vuodesta 2015 alkaen, kun IOCT lisäsi keltaevätonnikalan liikakalastetuksi.

Euroopan komission mukaan sillä ei ole päätöksentekovelvollisuutta kalastukseen liittyen.

Blue marine järjestön johtava tutkija Jess Rattlen mukaan EU ei kunnioita YK:n luontokokouksessa vuonna 2022 asetettua tavoitetta maapallon merialueiden suojelun osalta sekä maaliskuussa solmittua aavan meren sopimusta.

– EU on kokonaan luopunut suojeluasenteesta Intian valtameren jo ennestään liikakalastettujen kantojen ryöstämistä varten. Kun kaikki kalat ovat poistuneet, EU:n pitkälle kehittynyt laivasto voi yksinkertaisesti siirtyä toiselle valtamerelle, toisin kuin monet rannikkovaltiot, joille ei jää jäljelle enää mitään, Rattle kertoo Guardian-lehdelle.

Komission tiedottajan mukaan EU on esittänyt vaihtoehtoisen ehdotuksen, jolla on vahva tieteellinen perusta kokoamislaitteiden määrän vähentämiseksi, mutta IOCT suostui Indonesian vaihtoehtoon. Komission tiedottajan mukaan rajoituksille ei ole tieteellistä tukea ja sillä voi olla kielteinen vaikutus kalastajiin ja yhteisöihin.