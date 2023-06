EU haastaa Puolan oikeuteen – uusi laki rikkoo oikeusvaltionormeja

Euroopan komissio ilmoitti keskiviikkona haastavansa Puolan oikeuteen. Puola on muuttanut lainsäädäntöään ja maahan perustetaan toimielin, jonka tarkoitus on tutkia Venäjän vaikutuksia Puolan politiikkaan. Lakia kritisoivien mukaan se rikkoo maan perustuslakia ja sitä voidaan käyttää poliittisten vastustajien pelotteluun. Aiheesta uutisoi Politico-lehti.

Tehtävistä toimista kertoi komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis lehdistötilaisuudessa keskiviikkona.

– EU viranomaiset ovat sopineet aloittavansa rikkomusmenettelyn lähettämällä virallisen huomautuksen uuteen lakiin Venäjän vaikutusvallan tutkimista käsittelevästä valtion komiteasta maan pääkaupunkiin Varsovaan, Dombrovskis kertoi lehdistötilaisuudessa.

Viranomaiset pelkäävät toukokuun lopussa maan parlamentin hyväksymän lain vähentävän oppositiopuolueiden vaikuttamismahdollisuuksia. Lain myötä maan eduskunta nimittäisi yhdeksänjäsenisen valiokunnan, joka valvoisi lain toteutumista. Maan parlamentti nimittää 10. jäsenen. Valiokunnalla on pääsy kaikkien ministeriöiden asiakirjoihin. Maan oppositio on jo ilmoittanut, että menettelyä tullaan boikotoimaan.

Mikäli valiokunta toteaa henkilön tai ryhmän toimineen Kremlin vaikutuksessa tai se alaisena, voi se määrätä joukon rangaistuksia. Yksi rangaistuksista on kielto julkisista viroista kymmenen vuoden ajaksi. Puolan oppositiopuolue, keskusta-oikeistolainen kansalaisfoorumi, väittää, että lakia voidaan käyttää puheenjohtajansa Donald Tuskin poistamiseen politiikasta. Tusk on toiminut maan pääministerinä sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajana. Maan tämän hetkinen suurin puolue on laki- ja oikeuspuolue, PiS.

Oikeusasiantuntijat arvioivat, että valiokunta rikkoo perustuslakia heikentämällä oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja luomalla elimen, jolla on oikeustoimivalta, joka on oikeusjärjestelmän ulkopuolella. Myös maan Nato-liittolainen Yhdysvallat on ilmaissut huolensa uudesta lainsäädännöstä, jota voidaan käyttää vapaiden ja rehellisten vaalien häiritsemiseen.

Puolan Eurooppa-ministeri Szymon Szynkowski vel Sęk kertoo, että maa on uudesta laistaan luottavaisin mielin.

– Välitämme oikeudelliset ja tosiasialliset perustelut rauhallisesti eteenpäin, kun olemme käsitelleet komission huolenaiheet, Szynkowski vel Sęk kertoo.

Noin 38 miljoonan asukkaan Puola liittyi sotilasliitto Natoon vuonna 1999 ja maa on ollut Euroopan unionin jäsenvaltio vuodesta 2004. Euroopan unionin tuomioistuin (CJEU) päätti maanantaina, että Puolan hallitus on rikkonut EU:n lainsäädäntöä hyväksymällä laajat oikeusuudistukset, jotka uhkaavat tuomareiden riippumattomuutta. Puolaa on myös aiemmin kritisoitu siitä, että maa rikkoo toistuvasti EU:n oikeusvaltionormeja.