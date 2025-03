EU ei tunnusta koskaan Ukrainan alueiden liittämistä Venäjään

– Venäjä yrittää muuttaa rajoja väkisin. Suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta suojellaan kansainvälisellä oikeudella, ei neuvottelujen kohteena, Katarina Mathernova kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Hänen mukaansa ”EU ei tunnusta eikä koskaan tule tunnustamaan Venäjän laitonta Ukrainan alueiden liittämistä ja miehitystä”.

– Krim, Herson, Zaporižžja, Donetsk ja Luhansk ovat Ukrainaa, Mathernova toteaa.

Russia is trying to redraw borders by force. Sovereignty and territorial integrity are protected by international law, not the object of negotiations. 1/2

