Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Yhdysvaltain presidentti Gerald Ford ja Neuvostoliiton johtaja Leonid Brezhnev. Kuva: Nordis Film & TV Fond

Ety-kokouksesta kertova filmi ehdolla elokuvapalkinnon voittajaksi

  • Julkaistu 18.08.2025 | 15:07
  • Päivitetty 18.08.2025 | 15:22
  • Kulttuuri
The Helsinki Effect kertoo maailman johtajien Suomessa käynnin taustasta ja seurauksista.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Vuoden 1975 Ety-kokouksesta kertova dokumenttielokuva The Helsinki Effect on ehdolla Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnon voittajaksi.

Palkinto myönnetään taiteellisesti korkeatasoiselle, pohjoismaisena tuotantona toteutetulle pitkälle elokuvalle.

Elokuvan on ohjannut Arthur Franck. Se pohjautuu täysin Ety-kokouksen arkistomateriaaleihin.

– Erityisen vahvaksi elokuvan tekee kuitenkin sen yllättävä ajankohtaisuus, jota ei odottaisi puolen vuosisadan takaista poliittista historiaa käsittelevältä dokumentilta. Tämän päivän levottomuudessa The Helsinki Effect muistuttaa kouraisevasti, että kaikki asiat tapahtuvat ajassa, palkintolautakunnan perusteluissa kirjoitetaan.

The Helsinki Effect sai maailmanensi-iltansa CPH:DOX-festivaalin pääkilpasarjassa maaliskuussa ja Suomen elokuvateattereihin se saapui huhtikuussa.

Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2002, ja se on ollut pysyvä osa Pohjoismaiden neuvoston kulttuuripalkintoja vuodesta 2005. Palkinto myönnetään Pohjoismaissa tuotetulle elokuvalle tai dokumentille, jolla on kansallinen teatterilevitys.

Palkinnon tarkoituksena on edistää pohjoismaisten elokuvien valikoimaa ja jakelua alueella sekä vahvistaa pohjoismaista kulttuuriyhteisöä ja kehittää pohjoismaisia kulttuurimarkkinoita. Palkinto jaetaan ohjaajan, käsikirjoittajan ja tuottajan kesken.

Voittajaelokuva julkistetaan 21. lokakuuta 2025.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)