Ety-kokouksesta kertova filmi ehdolla elokuvapalkinnon voittajaksi

Vuoden 1975 Ety-kokouksesta kertova dokumenttielokuva The Helsinki Effect on ehdolla Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnon voittajaksi.

Palkinto myönnetään taiteellisesti korkeatasoiselle, pohjoismaisena tuotantona toteutetulle pitkälle elokuvalle.

Elokuvan on ohjannut Arthur Franck. Se pohjautuu täysin Ety-kokouksen arkistomateriaaleihin.

– Erityisen vahvaksi elokuvan tekee kuitenkin sen yllättävä ajankohtaisuus, jota ei odottaisi puolen vuosisadan takaista poliittista historiaa käsittelevältä dokumentilta. Tämän päivän levottomuudessa The Helsinki Effect muistuttaa kouraisevasti, että kaikki asiat tapahtuvat ajassa, palkintolautakunnan perusteluissa kirjoitetaan.

The Helsinki Effect sai maailmanensi-iltansa CPH:DOX-festivaalin pääkilpasarjassa maaliskuussa ja Suomen elokuvateattereihin se saapui huhtikuussa.

Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2002, ja se on ollut pysyvä osa Pohjoismaiden neuvoston kulttuuripalkintoja vuodesta 2005. Palkinto myönnetään Pohjoismaissa tuotetulle elokuvalle tai dokumentille, jolla on kansallinen teatterilevitys.

Palkinnon tarkoituksena on edistää pohjoismaisten elokuvien valikoimaa ja jakelua alueella sekä vahvistaa pohjoismaista kulttuuriyhteisöä ja kehittää pohjoismaisia kulttuurimarkkinoita. Palkinto jaetaan ohjaajan, käsikirjoittajan ja tuottajan kesken.

Voittajaelokuva julkistetaan 21. lokakuuta 2025.