Etyjiltä ei vastatoimia hyökkäyssodalle – Pia Kauma: Rikkoo kaikkia periaatteita

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja hyökkäyksen seuraukset nousivat odotetusti keskusteluun Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen avauspäivänä Kanadan Vancouverissa, kertoo kansanedustaja Pia Kauma (kok.) tiedotteessaan. Kauma toimii Etyjin yleiskokouksen varapuheenjohtajana.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj on alueellinen turvallisuusjärjestö, jolla on 57 jäsenmaata. Etyj sai alkunsa vuonna 1975 Helsingin Ety-kokouksessa. Järjestöön kuuluu kaikki Euroopan, Pohjois-Amerikan sekä Keski-Aasian maat ja sillä on lisäksi kumppanimaita.

– Venäjän provosoimaton hyökkäys Ukrainaan rikkoo kaikkia Etyjin periaatteita, sääntöjä ja arvoja vastaan, ja on ajanut Etyjin vaikeaan tilanteeseen. Venäjä ei voi jatkaa Etyjissä tai sen parlamentaarisessa yleiskokouksessa ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut

Ilman sääntömuutosta Venäjää ei voi erottaa parlamentaarisesta yleiskokouksesta edes määräajaksi.

Tiedotteen mukaan sääntömuutoksesta on yleiskokouksessa keskusteltu hyökkäyssodan alkamisesta saakka, mutta 57 jäsenmaan välille ei ole syntynyt yksimielisyyttä. Maiden kannoissa on vaihtelua, osa esimerkiksi kannattaa täydellistä erottamista, osa jäsenyyden jäädyttämistä.

– Itse olen sitä mieltä, kuten useat Etyj-parlamentaarikot, että väliaikainen äänestys- ja osallistumisoikeuden rajoittaminen olisi parempi ratkaisu kuin Venäjän erottaminen yleiskokouksesta kokonaan.

– Etyj:hän perustettiin 48 vuotta sitten nimenomaan tuomaan saman pöydän ääreen valtiot, jotka olivat hyvinkin vahvasti erimielisiä, Kauma sanoo.

Tällä hetkellä käynnissä olevaan Vancouverin kokoukseen venäläiset ja valkovenäläiset eivät osallistu, koska Kanada on asettanut maiden kansalaisille maahantulorajoituksia.

Pysyvä komitea päätti perjantaina perustaa yleiskokouksen yhteyteen Ukraina-komitean, jonka tehtävä on tukea Ukrainan parlamenttia sekä pitää Ukrainan tilannetta esillä yleiskokouksessa.