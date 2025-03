Petteri Orpo: Hallituksen uudistukset tulevat tuottamaan tulosta

Eduskunnan kyselytunnilla pääministeri Petteri Orpolta (kok.) kysyttiin lisäleikkauksista.

– On hyvä taas muistuttaa siitä, millaisessa maailmantilanteessa me elämme. Venäjä hyökkää neljättä vuotta Ukrainassa, ja meillä on erittäin suuri epävarmuus muun muassa Yhdysvaltojen muuttuneen politiikan vuoksi, muun muassa kauppapolitiikan vuoksi, Petteri Orpo vastasi.

– Tällä hetkellä eurooppalaiset markkinat odottavat, meidän keskeiset markkina-alueemme odottavat. Suomessa alkavat olla asiat siinä mielessä valmiina, että me olemme valmiita talouden kasvuun. Hallituksen tekemät uudistukset tulevat tuottamaan tulosta, kun talous lähtee kasvamaan.

– Mutta se on nyt meistä riippumatonta, että miten me saamme rauhan Ukrainaan, miten me saamme tilanteen rauhoittumaan että talouden kasvulle tulee tilaa. Mutta haluan antaa toivon viestin siitä, että lähes joka puolella Suomea on tällä hetkellä erinomaisia investointihankkeita odottamassa liikkeellelähtöä. Ja niitä on lähtenyt jo liikkeelle, pääministeri sanoi.

Orpo viittasi myös tuoreisiin lukuihin kotitalouksien luottamuksen parantumisesta. Hänen mukaansa näitä myönteisiä viestejä tulee, ja on tehtävä kaikki kestävän hyvän rauhan saamiseksi Ukrainaan, jotta talous lähtee liikkeelle.

– Se tulee kaikki näkymään suomalaisten työllisyydessä, kotitalouksien ostovoimassa ja siinä että pystymme turvaamaan hyvinvointiyhteiskuntamme.

Pääministeri sanoi lukeneensa ja kuunnelleensa opposition pelotteluja siitä, mistä kaikesta hallitus on leikkaamassa.

– Ensinnäkin. Me emme tee lisäsäästöjä. Nämä ovat säästöjä, jotka hallitus on omissa päätöksissään aikaisemmin tehnyt: me muutamme niiden kohdennusta. Tämä sali (eduskunnan täysistuntosali) hyvin tietää, että esimerkiksi erikoissairaanhoidosta tai sairaalaverkosta ei ole halua lähteä tekemään leikkauksia, Petteri Orpo totesi.

– Sen lisäksi. Me emme lakkauta synnytysosastoja, me emme ryhdy määrittelemään millaisia palveluita erikoissairaanhoidon piiristä saa, me emme tee esimerkiksi alennusta lastensuojelun jälkihoitoon – jota meille esitettiin, virkapohjassa oli esityksiä joita me emme ole tekemässä.

Orpon mukaan myöskään ympärivuorokautisen hoivan asiakasmaksut eivät nouse eikä erikoissairaanhoidon maksuja nosteta.

– Nämä ovat kaikki niitä, mistä te olette pelotelleet suomalaisia! Me emme ole näitä tekemässä.

– Me olemme hakeneet vaihtoehtoisia säästökohteita, jotka ovat mahdollisimman vähän haitaksi. Niihin verrattuna, joita meille esitettiin – siksi tämä työ vaati aikaa, koska me halusimme löytää parhaan mahdollisen tuloksen suomalaisten kannalta, niiden kannalta jotka näitä palveluja tarvitsevat, Orpo sanoi.

Kolmannessa vastauspuheenvuorossaan pääministeri kiisti opposition Antti Lindtmanin (sd.) väitteen, että taloustilanteen pohja on hallituksen talouspolitiikassa.

– Kyllä se pohja on valettu edellisellä hallituskaudella, Petteri Orpo huomautti.

– Tekemättömät uudistukset suomalaiseen yhteiskuntaan ja holtiton julkisen rahan käyttö… Sen tähden me olemme tilanteessa, että me joudumme tekemään yhdeksän miljardin sopeutustoimet, ja kasvu-uudistuksia, työllisyysuudistuksia, Orpo selvitti.

– Me pidämme näistä kiinni.

Pääministeri toisti Lindtmanille, että kyseessä eivät ole mitkään uudet säästöt.

– Opetelkaa, lukekaa ne paperit. Nämä ovat ne samat luvut jotka me olemme päättäneet aikaisemmin, mutta me haemme niille – käytetäänkö termiä inhimillisemmän kohteen kuin se, mitä esimerkiksi virkapohjassa oli esitetty.

– Te olette vastustaneet jokaista säästöä. Joka ainutta! Ja sitten te olette muka huolissanne velkaantumisesta? Ei voi samaan aikaan tehdä molempia.

– Ja lisäksi te loppujen lopuksi tulette kannattamaan hallituksen tekemiä ehdotuksia, Orpo ennusti.

Hänen mukaansa hallitus on nyt antanut selkeän listan siitä, miten säästöjä tehdään ja kohdennetaan, ja riittävät tiedot on annettu.

– Me oikeasti elämme erittäin vaarallisessa maailmanajassa. Joka vaikuttaa talouteen – edustaja Lindtman, se vaikuttaa talouteen. Ehkä muut ymmärtävät jos te ette ymmärrä että sillä on vaikutus Suomen talouteen. Me emme elä missään pullossa.

Orpon mukaan on huolehdittava Suomen turvallisuudesta.

– Siksi julkisen talouden tasapainoon saaminen on välttämätöntä. Siksi tätä työtä tehdään. Siksi me joudumme tekemään ikäviäkin leikkauksia. Mutta ne koitetaan tehdä tavalla, jossa ne sattuvat mahdollisimman vähän. …Mielestäni hallitus on löytänyt hyviä ratkaisuja pahojen ratkaisujen keskeltä, tai vähiten pahoja.