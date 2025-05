Etelä-Korea tarjoaa Kanadalle aseita 16 miljardilla eurolla

Etelä-Korean puolustusteollisuus pyrkii ottamaan haltuunsa uusia markkinoita, jotka ovat avautuneet Yhdysvaltojen ulkopolitiikan muutosten takia. Uutena kohteena on Kanada, josta Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut tehdä maansa 51. osavaltion ja joka joutuu tutkimaan puolustuskykyään aivan uudella tavalla.

Soulin tarjouksen suurin palanen kohdistuu Kanadan merivoimien modernisointiin. Maaliskuusta lähtien Kanadan hallitus on arvioinut Hanwha Oceanin ja Hyundai Heavy Industriesin tarjousta rakentaa sille sukellusveneitä 13–15 miljardin euron arvosta.

Kanadan hallitus käynnisti heinäkuussa 2024 prosessin 12 sukellusveneen hankkimiseksi. Suunnitelma merkitsee sukellusvenelaivaston moninkertaistamista, koska tällä hetkellä merivoimien käytössä on neljä brittiläistä Upholder-luokan sukellusvenettä.

Etelä-Korean teollisuusjättien KSS-III-luokan sukellusveneet ovat olleet käytössä vuodesta 2021 lähtien. Siinä on kuusi torpedoputkea ja kuusi ohjusten laukaisuputkea Hyunmoo-3-risteilyohjuksille tai Hyunmoo IV- ballistisille ohjuksille. Risteilyohjusten kantama on 1000 ja ballististen ohjusten 800 kilometriä. Niiden 2000 kilogramman taistelukärki on suunniteltu hyvin suojattujen maanalaisten tilojen tuhoamiseen.

Tähän asti Soul on tarjonnut vientiin sukellusveneen DSME-versiota, jossa ei ole ohjusten laukaisujärjestelmää. Tämä saattaa olla syy, miksi Intia valitsi alkuvuodesta mieluummin saksalaisen Type 214 -sukellusveneen.

Kanadalle tarjotaan myös maajärjestelmiä, kuten telatykkejä ja raketinheitinjärjestelmiä. Kanada on kuitenkin muotoillut liikkuvan M777-tykkijärjestelmänsä korvaamiseen tähtäävän tarjouspyyntönsä sillä tavoin, että saksalainen KNDS Deutschland RCH 155 -järjestelmä on ainoa vaihtoehto, koska se pystyy tulittamaan myös liikkuessaan.

Vaikka Kanada on jo suunnitellut amerikkalaisen HIMARS-raketinheitinjärjestelmän hankintaa, Etelä-Korean K239 Chunmoolla saattaa olla mahdollisuuksia. Soul on valmis myöntämään jopa sen ohjusten valmistuslisenssin Kanadalle.

Huolimatta siitä, että Kanada harkitsee jälleen luopumista F-35-hävittäjien hankinnasta, Etelä-Korea ei tarjoa sille KAI KF-21 Boramaeta, josta ollaan kehittämässä viidennen sukupolven hävittäjää, vaan F-50-kevythävittäjää. Siinä on kuitenkin amerikkalaisen General Electricin F404 -moottori, jonka vientilupa on Yhdysvaltojen käsissä, joten kilpailu voi olla vaikeaa.