Estonian hylystä löytynyt uusia vaurioita

Viron onnettomuustutkinta­keskus (OJK) on julkaissut uutta tietoa matkustajalautta Estoniasta. Väliraportista kertoo virolainen Postimees -lehti.

Uudet tutkimukset käynnistettiin sen jälkeen, kun norjalaisessa tv-dokumentissa julkaistiin vuonna 2020 uusia kuvia hylystä ja kyljen aiemmin havaitsemattomasta reiästä.

Tutkijat eivät ole vielä onnistuneet vahvistamaan, mikä reiän on synnyttänyt. Meren pohjasta on kuitenkin löytynyt vaurion muotoa vastaavaa kalliota.

Väliraportin alustavien havaintojen mukaan hylky on huonossa kunnossa ja siitä on löydetty tutkimuksissa muitakin vaurioita kuin tv-dokumentissa esitetty reikä. Suurin vaurio sijaitsee hylyn peräosassa, jossa on iso repeämä. Alus on myös vääntynyt kuudennella kannella.

Tutkijoiden mukaan toistaiseksi ei ole löydetty todisteita siitä, että Estonia-alus olisi törmännyt toiseen alukseen tai kelluvaan objektiin. Myöskään aluksen visiiristä tai keularampista ei ole löytynyt todisteita räjähdyksestä. Näitä on joissakin teorioissa esitetty uppoamisen syyksi.

Väliraportista ei voi tutkijoiden mukaan tehdä vielä lopullisia johtopäätöksiä, koska tutkimukset ovat yhä kesken. Ainoa varma asia on se, että Estonia-alus ei ollut merikelpoinen viimeiselle matkalleen lähtiessään.

Tutkijoiden mukaan aluksen dokumentoinnista on löytynyt lukuisia epäselvyyksiä. Esimerkiksi visiirin saranat eivät vastanneet sitä, mitä asiakirjoihin oli kirjoitettu. Visiirin lukitusmekanismit oli tehty myös heikompilaatuisemmasta teräksestä kuin laivan piirrustuksiin oli kirjoitettu. Myös hitsaustyöt oli tutkijoiden mukaan tehty huonosti.