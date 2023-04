Ero naisten ja miesten työttömyysasteissa repesi

Naisten ja miesten työttömyysasteissa on tällä hetkellä poikkeuksellisen iso ero. Maaliskuussa miesten työttömyysaste nousi jo 8,0 prosenttiin, kun naisilla työttömyysaste laski 5,7 prosenttiin, Keskuskauppakamari kertoo.

Miesten työttömyysaste on yleensäkin korkeampi, mutta näin suuri ero on Keskuskauppakamarin mukaan hyvin poikkeuksellinen.

– Miesvaltaiset alat tuppaavat olemaan suhdanneherkempiä, mutta jatkossa tilanne tulee todennäköisesti tasoittumaan, kun kotimaisen ostovoiman supistuminen uhkaa tuoda vastatuulta myös palveluihin. Ellei sitten käy niin, että ekonomistiennusteet osoittautuvat jälleen liian pessimistisiksi, sanoo tiedotteessa Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist viitaten siihen, että alkuvuoden työllisyyskehitys on ollut ennakoitua myönteisempi.

Appelqvist kertoo työ- ja elinkeinoministeriön tuoreisiin lukuihin perustuen, että työttömiä olisi tullut lisää ainakin rakentamiseen, valmistavaan teollisuuteen sekä logistiikkaan, jotka ovat tyypillisiä miesvaltaisia aloja. Toisaalta maaliskuussa avointen työpaikkojen määrä myös kaupassa ja palvelualoilla näyttäisi laskeneen.

– Sinnekin voi olla tarttumassa jonkinlaista heikkoutta, mutta täytyy muistaa, että vertailutaso viime vuodelta on korkea, Appelqvist arvioi Verkkouutisille.

Työllisyys on tällä hetkellä edelleen ennätyskorkealla tasolla, ja myös työttömyys on ollut alkuvuoden aikana laskussa. Työvoimavaltaisten palvelualojen elpyminen on ylläpitänyt hyvää virettä.

Maaliskuussa työllisenä oli 2 610 000 henkeä, mikä on 37 000 enemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Trendilukema 20–64-vuotiaiden työllisyydelle oli maaliskuussa 78,4 prosenttia eli suurin piirtein samalla tasolla kuin edeltävinä kuukausina.

Perinteisempi 15–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi oli 74,1 prosenttia. Trendilukemat ovat kulkeneet vaakasuunnassa loppusyksystä saakka, mutta ilman lisänousuakin ollaan lähellä ennätystasoja.

– Suomen työmarkkinat tuntuvat ohittaneen viime vuoden jälkipuoliskon taantumajakson olankohautuksella. Työllisyys porskuttaa eteenpäin ennätyskorkealla tasolla, ja työttömyys on alkuvuodesta ollut jopa laskussa, mikä on yllättävää, toteaa Appelqvist.

Maaliskuussa työttömänä oli työvoimatutkimuksen määritelmällä 193 000 henkeä, mikä on likimain yhtä paljon kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen trendi oli 6,6 prosenttia. Työttömyysasteen trendi kävi viime vuonna korkeimmillaan yli 7 prosentissa, minkä jälkeen se on alentunut syksyn ja talven aikana vastoin odotuksia.

– Vaikka maailmantalouden osalta suhdanne heikkeni viime vuonna, jatkui työvoimavaltaisten palvelualojen elpyminen kotimaassa niin vahvana, että työmarkkinatilanne on kokonaisuudessaan säilynyt odotuksia parempana.