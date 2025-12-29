Erkki Tuomioja Zavidovo-vuodosta: Se oli avoimuuden edistämistä

SDP:n veteraanipoliitikko Erkki Tuomiojaa, 79, on haastateltu Yleisradion Itse asiassa kuultuna –ohjelmasarjassa.

Tuomiojalta kysytään vuonna 1972 sisäpolitiikkaa ravistelleesta Zavidovo-jupakasta. Hän tunnusti 1990-luvulla kääntäneensä ja vuotaneensa muistion toimittajalle.

– Se oli ehkä naiivisti tällaista avoimuuden edistämistä. Haluttiin avointa keskustelua ja tietoa asioista. Ei siinä sen enempää ollut, Erkki Tuomioja sanoo Ylellä.

– Olen kyllä sitten jälkikäteen lukenut erilaisia spekulaatioita. En ole niitä lähtenyt kommentoimaan sen kummemmin, vaikka siinä on suoria virheitäkin esitetty.

Tuomioja ei kerro, keneltä hän ja julkituonnin takana ollut vasemmistoradikaalien ryhmä muistion sai. Yleisradio on kuvittanut ohjelmaa tässä kohtaa presidentin kansliapäällikkönä toimineen Antero Jyrängin (1933-2020) kuvalla.

– Se jää sitten muiden asiaksi kertoa, jos on jotain kerrottavaa.

– Tietysti jos joskus käsittelisin sitä historiantutkijana, niin tilanne olisi toinen. Mutta nyt ei. Ei minulla nyt ole mitään konkreettisia suunnitelmia sen kummemmin.

Tuomiojan mukaan vuoto saavutti tavoitteensa sikäli, että ”keskusteluahan siitä syntyi ja minusta ihan oikealla tavalla kuitenkin. Ymmärrettiin tällainen avoimuuden merkitys”.