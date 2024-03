”Erikoista” – Julkista tukea saavat järjestöt, jotka eivät tuomitse Venäjän hyökkäyssotaa

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) kommentoi Ylen uutista, jonka mukaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on jakanut avustuksia Suomessa toimiville venäjänkielisille järjestöille, jotka eivät tuomitse Venäjän Ukrainassa aloittamaa hyökkäyssotaa.

– On kyllä erikoista, että STEA:n tukea ovat voineet saada järjestöt, jotka eivät julkisesti tuomitse Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan. Toivottavasti ensi kerralla hakemuksessa on tästä rasti ruutuun -kysymys, Heinonen sanoo X-alustalla.

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimiva STEA hylkäsi monet ukrainalaisten yhdistysten hakemukset. Esimerkiksi Turussa toimiva ”Suomen ukrainalaiset” -järjestö jää ilman tukea. STEA:sta perustellaan Ylelle, että tämä johtuu yhdistyksen toimintasuunnitelman puutteista.

Helsingissä avustuskeskusta pyörittävä Ukrainalaisten yhdistys Suomessa sai reilut 40000 euroa yhteen hakemaansa hankkeeseen, mutta ei toiseen.

Sen sijaan venäjänkielisille järjestöille on myönnetty yhteensä yli miljoona euroa.

Ylen mukaan venäläistaustaisten johtamista järjestöistä suurimman avustuksen, 425 000 euroa, on saanut Fenix Finland -organisaatio, joka muun muassa tarjoaa psykologista apua sotaa paenneille ukrainalaisille.

Ukrainalaisjärjestöjen mukaan palvelujen tarjoaminen venäjäksi ukrainalaispakolaisille voi olla jopa traumatisoivaa. Suurin osa Suomessa asuvista ukrainalaisista ilmoittaa äidinkielekseen ukrainan.

Fenix Finland on julkisesti tuominnut hyökkäyssodan. Sen lisäksi sodan on tuominnut vain yksi useista tukea saaneista venäjänkielisistä järjestöistä.

Suomalaisia Ukrainassa taistelevia vapaaehtoisia tukevan järjestön Your Finnish Friends ry:n perustajan Kasper Kannoston mukaan STEA:lta puuttuu johdonmukaisuus.

– Totta kai venäjänkieliset voivat järjestää toimintaa mutta minimivaatimus tulee olla Venäjän hyökkäyssodan vastustaminen.

– Ei veronmaksajan rahaa saa mennä putinistien taskuun, Kannosto katsoo.

