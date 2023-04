Erikoisleiman saa jatkossa vain Joulupukin pääpostista

Posti on julkaissut verkkosivuillaan tulevat muutokset kirjeiden ja korttien erikoisleimakseen. Käsin tehty erikoisleimaus päättyy toukokuun lopussa, jonka jälkeen lähetykset leimataan normaalilla koneellisella postileimalla. Käsin tehtävä erikoisleimaaminen on hidastanut lähetyksiä, eikä luvattua toimitusaikataulua ole pystytty takaamaan.

Erikoisleimoista jatkuu ainoastaan Rovaniemellä sijaitsevan Joulupukin pääpostin erikoisleima.

Kirjelähetysten käsittely ja leimaaminen tapahtuu koneellisesti. Tiedotteen mukaan kirjelähetysten määrä on myös vähentynyt merkittävästi ja erikoisleimojen tarve on ollut vähäinen. Erikoisleima on ollut yksittäistä paikkaa tai tapahtumaa varten suunniteltu virallinen postileima, ja sen on saanut jättämällä kirjeen tai kortin erikoisleimalaatikkoon. Erikoisleimalaatikoita on noin 20 kohteessa eri puolilla Suomea.