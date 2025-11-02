Erikoisjoukkojen uskalias isku – mukana Black Hawk -helikopteri

Ukrainan sotilastiedustelun erikoisjoukot suorittivat iskun tämän viikon alussa lähellä Pokrovskia. Kaupunki on tärkeä tie- ja rautatieliikenteen solmukohta Donetskin alueella Ukrainassa.
Erikoisjoukot laskeutuivat alueelle Black Hawk -helikopterilla, kertoo Kyiv Post. Iskua johti tiedustelupäällikkö Kyrylo Budanov.
Erikoisjoukkojen iskun tarkoituksena on palauttaa Ukrainalle elintärkeät huoltoreitit sen haltuun.
– Operaation keskeinen tavoite oli avata uudelleen kriittiset logistiikkareitit, jotka toimittavat tarvikkeita Ukrainan yksiköille, nimetön lähde Ukrainan puolustusvoimista kommentoi.
Venäjän puolustusministeriön mukaan sen joukot olisivat pysäyttäneet ukrainalaisten yrityksen laskeutua ja tuhonneet kaikki laskeutumiseen käytetyt helikopterit.
Ukrainan sotilastiedustelun mukaan väitteet erikoisjoukkojen tuhoamisesta ovat valheellisia.
– Aivan kuten muutama päivä sitten, kun hän kertoi Putinille Pokrovskin olevan saarrettu, lähde sanoi viitaten Venäjän asevoimien esikuntapäällikköön Valeri Gerasimoviin.
Venäjän joukot ovat yrittäneet edetä Pokrovskiin jo yli vuoden ajan, mutta Ukrainan puolustus on onnistunut estämään laajamittaisen läpimurron.
Viime viikkoina taistelut ovat kuitenkin kiihtyneet. Useiden lähteiden mukaan venäläisiä jalkaväkiosastoja on tunkeutunut kaupungin eteläosiin, missä ne ovat käyneet katutaisteluita ja väijytyksiä Ukrainan yksiköitä vastaan.
Kaupungin teollisuusalueet ja asuinkorttelit ovat joutuneet toistuvien tykistö- ja ilmaiskujen kohteiksi. Lisäksi infrastruktuuri on kärsinyt merkittäviä vaurioita. Useita siviilejä on evakuoitu alueelta, mutta osa väestöstä on jäänyt koteihinsa jatkuvien taistelujen keskelle.
Ukrainan komentajien mukaan tilanne Pokrovskissa on edelleen vaikea mutta hallinnassa. Heidän mukaansa rintamalinjat pitävät ja uudet asetoimitukset länsimaista sekä droonien käyttö ovat auttaneet torjumaan Venäjän yrityksiä saartaa kaupunki.