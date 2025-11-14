Erikoinen drooni voi korvata perinteisiä lentokoneita

Amerikkalainen puolustusalan Anduril Industries -yhtiö on esitellyt uuden hybridimoottorilla varustetun Omen-droonin, joka pystyy nousemaan ilmaan ja laskeutumaan pystysuunnassa.

Laitetta kehitetään yhteistyössä Arabiemiraateissa toimivan Edge Group -yritysryppään kanssa. Modulaarisen Omenin on tarkoitus soveltua erilaisiin asevoimien ja siviilisektorin tehtäviin.

Kokoluokassaan poikkeuksellisen kantaman ja kyvykkyyksien sanotaan mahdollistavan kilpailun suurempia miehittämättömiä ilma-aluksia ja lentokoneita vastaan.

Droonia on määrä esitellä ensi viikolla järjestettävässä Dubain ilmailutapahtumassa. Andurilin mukaan sillä on jo 50 tilausta Omenista. Yhtiön julkaisemissa kuvissa näkyy Arabiemiraattien ilmavoimien logolla varustettu lennokki.

Tuotantoa laajennetaan TMZ-sivuston mukaan myöhemmin Yhdysvaltoihin Ohion osavaltioon.

Omenia on kehitetty vuodesta 2019 lähtien, ja prototyypeillä on suoritettu Andurilin mukaan kattavia lentotestejä. Yhtiön toimitusjohtaja Palmer Luckey huomautti, ettei tekoälyn ohjaama drooni tarvitse kiitoratoja.

Omen on noin kolmen metrin pituinen kaksiroottorinen ilma-alus. Painoa tai muita yksityiskohtia ei ole vielä julkistettu.

Yhtiöstä on vihjattu, että pitkästä kantamasta olisi hyötyä erityisesti Tyynenmeren alueella, ja että tämän vuoksi tiedossa on ”yksi tietty asiakas”. Tämä voi viitata esimerkiksi Yhdysvaltain asevoimiin.