Epäilty puukottaja otettu kiinni Tampereella

Tampereen keskustassa Ratinan kauppakeskuksen lähistöllä puukotettiin torstaina useita henkilöitä.

Poliisi sai ilmoituksen tilanteesta kello 16.23

Poliisi kertoo tiedotteessaan ottaneensa yhden henkilön kiinni. Tilanteesta ei aiheudu enää vaaraa ulkopuolisille.

Poliisin mukaan uhreille annetaan ensiapua.

Poliisi on edelleen paikan päällä kauppakeskuksessa.

Aamulehden mukaan kauppakeskuksen ovet Ratinan aukiolla on suljettu ja ihmisten kulku on estetty sisälle ja ulos. Poliisi on eristänyt aukion.