Harjun vanhalla ruumishuoneelle tulee yhteisöllinen klubitalo, jota pyörittää Öljyymö-kollektiivi. Kuvassa öljyymöläisistä Antti Väisänen, Yakup Albekoglu, Jyry Aukio, Elle Kalaniemi ja Elsa Pankkonen. ÖLJYYMÖ

Entinen ruumishuone muuttuu klubitaloksi

  • Julkaistu 04.12.2025 | 09:02
  • Päivitetty 04.12.2025 | 09:02
  • Kulttuuri
Vierailijoille tarjotaan ruumisarkkumeditaatioita ja muuta yhteisöllistä toimintaa.
Harjun vanhasta ruumishuoneesta tulee yhteisöllinen klubitalo joulu-tammikuuksi, Helsingin Kaupunkitilat tiedottaa.

Tilan ottaa haltuun tapahtumatuotanto mahdollistava Öljyymö-kollektiivi. Jatkossa vanhassa ruumishuoneessa kuka tahansa voi kokeilla, esittää ja kehittää tapahtumasisältöä ilman merkittäviä taloudellisia satsauksia tai riskejä.

– Varauskalenteri on auki ja mukaan mahtuu vielä, jos vaikka haluat laittaa esille taidettasi, vetää työpajoja tai järjestää keikan. Paikan päälle voi tulla myös hautomaan ideoitaan ja verkostoitumaan Öljyymön porukan ja muiden sisällöntuottajien kanssa, kertoo Elsa Pankkonen Öljyymöstä tiedotteessa.

Parin seuraavan kuukauden aikana Harjun ruumishuoneella nähdään ainakin kahvilatoimintaa, joulumyyjäisiä, kirppiksiä, ideointi- ja tuotekehitysiltoja, afterwork-ruumisarkkumeditaatioita, kehonhuoltoa, maalaus- ja askartelutyöpajoja ja DJ-kouluja.

Tammikuussa tilaan avautuu myös All City Agencyn graffiti- ja katukulttuuripohjainen taidenäyttely, jossa mukana on useita kansainvälisestikin tunnettuja taiteilijoita kotimaasta ja ulkomailta.

Öljyymön tilanvaltaus on osa kokeilujen sarjaa, jolla Helsingin Kaupunkitilat kartoittaa kulttuurihistoriallisesti merkittävälle Harjun ruumishuoneelle uutta käyttötarkoitusta.

