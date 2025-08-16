Entinen puolustusministeri: Venäjällä ei ole kiire lopettaa sotaa

Keskustan puheenjohtaja, entinen puolustusministeri Antti Kaikkonen ei pidä Donald Trumpin ja Vladimir Putinin tapaamisen tuloksia merkittävinä.

— Mediatietojen perusteella Alaskan kokous ei hääppöinen ollut. Tulitaukoa saati rauhaa ei näy, Kaikkonen kirjoittaa viestipalvelu X:ssa.

Venäjällä ei ole erityistä intressiä lopettaa sotimista, eikä sille asetettu lopettamiseen painettakaan. Painetta kuitenkin tarvitaan, ja Kaikkosen mukaan se on ensi sijassa Yhdysvaltojen tehtävä.

— Venäjällä ei ole kiire lopettaa sotaa. Ratkaisuun tarvitaan vahva paine ennen muuta Yhdysvalloilta.

Alkuviikosta EU:n ulkoministerikokouksen aikaan Kaikkonen painotti, että olisi syytä katsoa sen perään, että Ukraina ja Eurooppa ovat mukana keskusteluissa, jotka niitä koskevat.

–Alaskassa ei voi ilman Ukrainaa sopia Ukrainan tulevaisuudesta. Kyse on erittäin laajasti myös Euroopan turvallisuudesta ja tulevaisuudesta, Kaikkonen kirjoitti maanantaina.

Sama linja pitää nyt: Kaikkonen mukaan Venäjän ja Yhdysvaltojen kesken tehdyt ratkaisut eivät riittäisi.

–Eikä kestävä ratkaisu voi syntyä ilman Ukrainaa ja Eurooppaa. Työtä pitää jatkaa.

Antti Kaikkonen toimi Suomen puolustusministerinä Antti Rinteen (sd) ja Sanna Marinin (sd) hallituksessa 2019–2023.