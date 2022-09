Entinen neuvostomaa -nimike häiritsee Viron kansanedustajaa

Virolainen turvallisuusasiantuntija ja kansanedustaja Eerik Niiles-Kross peilaa twiitillään maassaan tunnettua inhoa sitä kohtaan, että monissa medioissa yhä kirjoitetaan monesti itäisen Euroopan maiden olevan ”entisiä neuvostovaltioita”.

– Koska suurin osa medioista näyttää kyvyttömältä lopettamaan Itä-Euroopan maiden stigmatisoinnin ”entinen neuvosto” -luokittelulla, heidän pitäisi mennä johdonmukaisesti loppuun asti, Eerik Niiles-Kross suosittelee.

Hän on luonut tätä varten taulukon siitä, miten muutamia muita valtioita pitää kutsua.

Listalla ovat seuraavat nimitykset:

* Saksa – entinen natsimaa

* Britannia – entinen imperiumi

* Yhdysvallat – entinen Britannian siirtomaa

* Ranska – entinen natsien yhteistyömaa

* Venäjä – entinen neuvostovaltio

* Irlanti – entinen Britannian siirtomaa

* Espanja – entinen frankolainen diktatuuri

* Portugali – entinen Salazarin diktatuuri

* Italia – entinen fasistimaa

Kross toivoo listalleen lisäyksiä. Sellaisiksi on ehdotettu esimerkiksi Kreikka, Bulgaria ja Israel – entiset ottomaanien siirtomaat.

Since most media seem to be unable to stop stigmatising the Eastern European nations with the "former Soviet" qualification, they should go all the way. This is a chart on how to call other nations from now on. Additions welcome. pic.twitter.com/tUATj9hQGG

— Eerik N Kross (@EerikNKross) September 6, 2022