Ensimmäisen Pohjois-Amerikkaan toimitettava jäänmurtaja rakenteille

Helsingin telakalla otetaan tänään merkittävä askel Suomen ja Kanadan välisessä jäänmurtajayhteistyössä. Perinteinen Steel Cutting -seremonia käynnistää Polar Max -aluksen rakentamisen ensimmäisen vaiheen.

Polar Max tulee olemaan paitsi Kanadan edistyksellisin ja monikäyttöisin napa-alueiden jäänmurtaja, myös Suomen historian ensimmäinen Pohjois-Amerikkaan toimitettava jäänmurtaja.

Helsingin telakan omistava kanadalainen Davie solmi sopimuksen Kanadan hallituksen kanssa raskaan jäänmurtajan rakentamisesta maaliskuussa. Aluksen rakentaminen aloitetaan Helsingissä ja saatetaan loppuun Québecissä Kanadassa.

Polar Max tulee toimimaan monikäyttöisenä aluksena, joka palvelee ympäri vuoden Kanadan alueellisissa turvaamistehtävissä, tieteellisessä tutkimuksessa, ympäristönsuojelussa, öljyvuotojen torjunnassa sekä hätähinauksessa. Jäänmurtajasta tulee 138,5 metriä pitkä.

Ainutlaatuinen rakennushanke

Polar Max rakennetaan osana Kanadan kansallista laivanrakennusstrategiaa ja se on ensimmäinen Helsingin telakan laivanrakennusprojekti Davien omistuksessa. Se on samalla ensimmäinen jäänmurtajahanke, jossa eurooppalaiset ja pohjoisamerikkalaiset varustamot toimivat yhdessä.

Hanke yhdistää Helsingin telakan osaamisen kanadalaisen työvoiman ja toimitusketjun vahvuuksiin.

Jäänmurtajan rakentaminen kasvattaa Helsingin telakan henkilöstömäärää noin 500 työntekijällä ja vahvistaa työllisyyttä suomalaisessa meriteollisuudessa.

– Helsingin telakalla ja Suomessa tehdään uraauurtavaa laivansuunnittelu ja –rakennustyötä, mitä muualla maailmassa ei osata. Kanadan tilaama alus perustuu suomalaiseen Polar Max -konseptiin, kertoo Helsingin telakan toimitusjohtaja Kim Salmi.

Helsingin telakan omistaja Davie ilmoitti aiemmin heinäkuussa ostaneensa porilaisen terästeollisuuteen erikoistuneen Enersense Offshore Oy:n.

Varmistamalla kotimaisen terästuotannon Porin Mäntyluodossa, Helsingin telakka on Suomen ainoa erikoisalusten laivanrakentaja, jolla on itsenäinen kyky alusten suunnittelusta aina niiden toimitukseen. Polar Maxin rakentaminen käynnistyy teräslohkojen tuotannolla Porissa.

Davie kertoo tiedotteessa jatkavansa vastaavien yrityskauppojen ja laivanrakennushankkeiden edistämistä kansainvälisesti ja pyrkii osaltaan vauhdittamaan Suomen meriteollisuuden ekosysteemin kasvua ja kehitystä sekä innovaatioiden syntymistä.