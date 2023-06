Ensimmäinen veteraaniliitto lopettaa toimintansa, veteraanijäsenten keski-ikä 97 vuotta

Rintamaveteraaniliitto järjestää huomenna viimeisen kokouksensa, jossa tarkoitus on tehdä lopullinen päätös liiton toiminnan lakkauttamisesta.

Rintamaveteraaniliitto on Ylen mukaan ensimmäinen veteraaniliitto, joka lopettaa toimintansa. Veteraanijäsenten keski-ikä on 97 vuotta, joten toiminta on jo vuosia pyörinyt tuki- ja kannattajajäsenten varassa. Tällä hetkellä jäseniä on noin neljä sataa, mutta parhaimpina aikoina niitä oli kymmeniä tuhansia.

Ilmavoimat kertoo kunnioittavansa Rintamaveteraanien viimeistä liittokokousta Hornet-ylilennolla 10. kesäkuuta kello 12.40.

Rintamaveteraanien perinnettä jatkaa Ylen mukaan Laukaassa perustettu Tammenlehvän perinneliitto.