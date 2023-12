Ensi vuonna harvinaisen monta arkivapaata

Ensi vuodelle on tiedossa yhteensä kymmenen arkivapaata. Työntekijälle tämä voi tarkoittaa parhaimmillaan kymmenen ”ylimääräistä” vapaapäivää vuodessa.

Arkivapaiksi on laskettu arkipäiviin osuvat uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai ja toinen pääsiäispäivä, helatorstai, vappu, juhannusaatto, itsenäisyyspäivä sekä jouluaatto, joulupäivä ja tapaninpäivä.

Vuosi 2024 alkaa arkivapaalla, sillä uudenvuodenpäivä 1. tammikuuta on maanantaina. Loppiainen 6. tammikuuta on tänä vuonna lauantaina, jonka vuoksi se ei tuo ylimääräistä arkivapaata.

Seuraavat arkivapaat ovat pitkäperjantaina 29. maaliskuuta ja toisena pääsiäismaanantaina 1. huhtikuuta.

Pääsiäispyhien kohdalla on kuitenkin huomioitava, että pitkäperjantai ja toinen pääsiäispäivä osuvat joka vuosi perjantaille ja seuraavalle maanantaille.

Vappupäivä 1. toukokuuta osuu ensi vuonna keskiviikolle.

Seuraava arkivapaa on 9. toukokuuta, jolloin on helatorstai. Myös helatorstain kanssa on huomioitava, että arkivapaa on aina torstaina vuodesta riippumatta.

Juhannusta vietetään kesäkuun loppupuolella. Ensi vuonna juhannusaatto osuu perjantaille 21. kesäkuuta, joka on useimmilla työpaikoilla myös vapaapäivä.

Itsenäisyyspäivää 6. joulukuuta vietetään ensi vuonna perjantaina. Joulupyhät sijoittuvat ensi vuonna keskelle viikkoa: jouluaatto 24. joulukuuta on tiistaina, joulupäivä 25. joulukuuta keskiviikkona ja tapaninpäivä 26. joulukuuta torstaina. Yle kiinnittää omassa artikkelissaan huomiota siihen, että saman viikon maanantain ja perjantain vapaaksi ottamalla työntekijä saa helposti kokonaisen viikon vapaaksi.

Myös vuosi 2025 on arkivapaiden suhteen suotuisa, sillä myös silloin on tiedossa kymmenen arkivapaata.