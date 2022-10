Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo siteerasi eduskunnan kyselytunnilla talouspolitiikan asiantuntijoita.

– Ensi vaalikauden iso kuva on velkakriisi, tällä menolla, Petteri Orpo sanoi.

Hän lainasi hallituksen asettaman talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtajaa Jouko Vilmusta, jonka mukaan ylivelkaantumisen puuttumatta jättäminen on ”karmeaa meidän lapsillemme”. Orpon mukaan Osuuspankkiryhmän Timo Ritakallio on varoittanut velkakriisistä, jos velkaantumiseen ei puututa.

– Nyt ei ole kyse siitä, mitä hallitus valmistelee ensi kaudelle. Kyse on teidän hallituksestanne. Siitä, mitä tämä hallitus valmistelee nyt ja tässä. Kun tämän valtion lainan korot ovat lähteneet nousuun, Suomen valtion kymmenen vuoden velka maksaa nyt yli kolme prosenttiyksikköä. Yhdenkin prosenttiyksikön nousu on puolitoista miljardia euroa korkokuluja, joka on pois palveluista. Pois vanhusten palveluista, pois kouluista, Petteri Orpo sanoi.

– Kysyn teiltä pääministeri: ettekö te ole huolestunut? Miksi te ette tee nyt mitään? Miksi te jätätte asiat seuraavalle hallitukselle?

Pääministeri ja SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin vastasi sanoen ”kyllä minä olen huolestunut velkaantumisesta”.

– Mutta syy on se, että me olemme kohdanneet erittäin vakavia, isoja kriisejä tällä hallituskaudella. Ja kun oppositio kritisoi velkaantumista, niin itse asiassa jos me katsomme, niin te olette tukeneet kaikkia näitä toimia. Koronassa yrityksille tukea, ihmisille tukea. Te olette tukeneet sodan aikana sitä että me teemme mittavia hankintoja, esimerkiksi hävittäjähankinta on sellainen erittäin mittava ja myös ensi vuonna velkaantumisessa näkyvä hanke, jota koko eduskunta on tukenut, Sanna Marin sanoi.

Sanna Marin oli jo aiemmin kyselytunnilla sanonut olevansa velasta huolissaan. Hän kehotti kokoomusta tutustumaan puheenvuoroihinsa, joissa on puhunut rakenteellisten uudistusten ja sopeutusten tarpeesta.

– Olen huolestunut niin Suomen velkaantumisesta kuin eurooppalaisten muiden valtioiden velkaantumisesta. Mutta syy on se, että olemme kohdanneet erittäin vakavia isoja kriisejä tällä hallituskaudella. Kun oppositio kritisoi velkaantumista, niin itse asiassa, jos me katsomme, niin te olette tukeneet kaikkia näitä toimia, Sanna Marin totesi aiemmin kyselytunnilla.

Keskustelun oli aloittanut kokoomuksen Matias Marttinen kysymällä pääministeriltä, onko tämä samaa mieltä puolueensa SDP:n ryhmäjohtajan Antti Lindtmanin kanssa. Lindtman on todennut, että myös leikkauksia tarvitaan talouden tasapainottamiseksi.

– Tämä on rehellistä puhetta, Matias Marttinen sanoi.

Sanna Marin viittasi valmistelussa olevaan SDP:n ensi vaalikauden vaaliohjelmaan. Marinin mukaan he tekevät poliittisia avauksia, linjauksia ja ohjelmatyötä puolueen sisällä ”siitä huolimatta, että tällä hetkellä olemme pääministeripuolue”. SDP:n puheenjohtaja sanoi olevansa täysin samaa mieltä kuin Lindtman siitä, että ”me puhumme niin tulosopeutuksesta kuin menosopeutuksesta, mutta tässäkin pitää olla viisas”.