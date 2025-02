Ensi perjantai määrää äänestyspaikkasi alue- ja kuntavaaleissa

Äänioikeusrekisterin tiedot poimitaan väestötietojärjestelmästä perjantaina 21. helmikuuta.

Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka mainitaan äänioikeutetulle lähetetyssä äänioikeusilmoituksessa. Ennakkoäänestyksessä voi kuitenkin äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

Vaikka äänioikeutettu muuttaisi 21.2. jälkeen, vaalipäivän äänestyspaikka määräytyy aiemman asuinpaikan mukaisesti. Myös muuttoilmoituksen täytyy olla tehtynä 21.2., jotta voi äänestää uuden asuinpaikkansa mukaisessa paikassa.

Aluevaaleja ei toimiteta Helsingin kaupungissa, koska siellä sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisestä vastaa kaupunki itse. Aluevaaleja ei toimiteta myöskään Ahvenanmaan maakunnassa.

Kuntavaaleja ei toimiteta Ahvenanmaan maakunnassa samaan aikaan kuin muualla Suomessa, vaan seuraavan kerran syksyllä 2027.

Alue- ja kuntavaalien vaalipäivä on Suomessa sunnuntai 13.4.. Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 2.–8.4. Ulkomailla ennakkoäänestysajanjakso on 2.–5.4. Monien ulkomailla sijaitsevien ennakkoäänestyspaikkojen aukioloaika on tätä lyhyempi.

Jokaiselle äänioikeutetulle lähetetään viimeistään 20.3. ilmoitus äänioikeudesta, jossa mainitaan muun muassa äänioikeus vaaleissa, vaalipäivä, ennakkoäänestyspäivät, äänioikeutetun äänestyspaikan osoite sekä vaaliviranomaisten yhteystiedot.

Jos äänioikeutettu on ottanut käyttöönsä sähköiset viranomaisviestit, ilmoitus äänioikeudesta lähetetään hänelle vain sähköisesti Suomi.fi-viesteihin.