Ensi kertaa historiassa: Israelista Merkava-panssarivaunuja Ukrainalle

Ensimmäistä kertaa historiassa Israel haluaa myydä Merkava-taistelupanssarivaunujaan. Kyseessä ei ole pelkkä huhu, vaan maan puolustusministeriön mukaan Merkava II- ja III-vaunujen myynnistä käydään jo pitkälle edenneitä neuvotteluja.

Neuvottelukumppaneista ei kerrota muuta, kuin että toinen niistä on Euroopan maa. Jos kauppa toteutuu, vaunuja voidaan toimittaa mahdollisesti varsin nopeasti, sillä Israelilla on yli 1 000 vaunun reservi, joista 700 III-versiota.

Vaikka asiaa ei olla sanottu suoraan, moni asia viittaa siihen, että vaunut on tarkoitettu Ukrainaan. Ne ovat liian vanhoja nykyaikaisten maavoimien tulevaisuuden asejärjestelmäksi, ja raskaat panssarivaunut eivät myöskään sovellu kehittyvien maiden maavoimille.

Ukraina sen sijaan tarvitsee panssarivaunuja niin paljon, että sille on toimitettu vanhentunuttakin kalustoa. Syksyyn mennessä kalustoa tarvitaan vielä enemmän kesän menetyksien jäljiltä. Siinä mielessä Israelin vaunuvarastot ovat hyvin houkuttelevia.

Merkava-panssarivaunut ovat olleet tuotannossa vuodesta 1978 lähtien. Niiden neljäs sukupolvi on parhaillaan käytössä ja viides on tulossa. Varhaisempiin malleihin on lisäksi tehty paljon päivityksiä. Tyypillisiä piirteitä kaikille Merkava-vaunuille on niiden massa. Se on yksi raskaimpia vaunuja maailmassa ja myös alitehoinen, varsinkin I- ja II-versiot. III-version 1 200 hevosvoimaa ei sekään ole vielä kovin tehokas 65 tonnin taistelupaino huomioon ottaen.

II-version brittiläinen, rihlattu, 105 mm:n M68 L7 -tykki oli aikanaan paras vaunutykki, mutta enää se ei läpäise uusimpien venäläisvaunujen etupanssaria. Vuosina 1989–2003 valmistetussa III-versiossa on tehokkaampi, israelilainen 120 mm:n L44-vaunukanuuna.

Vaunujen hyvinä puolina korostuu miehistön suojaus. Moottori on edessä ja takana on tukeva laipio. Miinankestokyky on vaunuissa myös huippuluokkaa. Koko miehistö istuu tornissa ja ammukset ovat heidän takanaan.

Merkava pystyy pelastamaan esimerkiksi haavoittuneita takapanssarissa olevan oven kautta, josta myös miehistö pääsee pelastautumaan turvallisesti, jos vaunu saa rampauttavan osuman. Takaoven pääajatus on kuitenkin ampumatarviketäydennyksen nopeutuminen ja turvallisuus taistelutilanteessa. Kaikissa muissa panssarivaunuissa ammukset täytyy lastata vaivalloisesti tornin päältä.

III-versio on selvästi edistyksellisempi kuin kaksi ensimmäistä: siinä on tehokkaampi moottori ajatellen Ukrainan maaperää, komposiittipanssarointi Venäjän aseistusta vastaan ja parempi ammunnanhallintajärjestelmä. Jos loppuasiakkaana on Ukraina, III-versio olisi suositelluin. Israelin maavoimat puolestaan luopuisi varmasti mieluiten ensin vanhimmista malleista, eikä Ukraina ole ollut turhan nirso, joten kaikki varmasti kelpaa.