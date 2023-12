Ennusteessa vettä ja räntää – miten käy valkean joulun?

Ennen joulua on tulossa lisää lumisateita ja paikoin myös vesi- ja räntäsadetta, kertoo Foreca.

– Joulua lähestytään suuressa osassa maata talvisessa säässä, mutta lounais- ja etelärannikolla lämpötila käväisee ajoittain plussan puolella ja sateiden olomuoto vaihtelee. Joulun väri on suuressa osassa maata valkoinen, mutta lounaissaaristossa, lounaisrannikolla ja etelärannikolla joulun väriä ei vielä tarkkaan voida sanoa. Paikalliserot ovat tällä alueella suuria – esimerkiksi Helsingin keskustassa lumet ovat katukuvassa silmämääräisesti vähissä, mutta Helsingin pohjoisosissa maa on laajalti valkea, toteaa Forecan meteorologi Joanna Rinne.

Lunta on satanut keskiviikkona paikoin maan keski- ja pohjoisosassa.

Keskiviikkona lumisateita on tullut paikoin maan keski- ja pohjoisosassa. Illan ja yön edetessä sää poutaantuu laajalti.

– Torstain vastaisen yön aikana lounais- ja etelärannikolle kulkeutuu kuitenkin etelästä lumi-, räntä- ja vesisateita. Sateiden olomuoto voi vaihdella sekä ajallisesti että paikallisesti. Lumikertymät jäävät kuitenkin pieniksi, lunta kertyy enimmillään parin senttimetrin luokkaa, Rinne kertoo.

Perjantain vastaisena yönä sadealue leviää hajanaisena maan etelä- ja keskiosaan.

– Perjantai on koko maassa pilvinen ja maan etelä- ja keskiosassa ajoittain sateinen. Sateet tulevat laajalti lumena, mutta etelärannikolla eri olomuodoissa. Olomuoto vaihtelee niin paikallisesti kuin ajallisestikin. Mikäli kaikki sade tulisi lumena, etelärannikolle voisi sataa lunta jopa yli 15 senttimetriä, mutta todennäköisesti etelärannikon sateista osa tulee lumena ja osa vetenä. Perjantaina on kuitenkin syytä varautua huonoon ajokeliin. Etelän sisämaassa lunta voi tulla perjantain aikana paikoin 5–10 senttimetriä, laajemmin maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 2–5 senttimetriä, Rinne ennustaa.

Lauantaina sää on Forecan meteorologin mukaan laajalti pilvistä.

– Hajanaisia lumisateita tulee vielä pitkin Suomea, poutaisinta on maan keski- ja pohjoisosassa. Lämpötila on etelärannikolla nollassa ja muuten pakkasta on 1–10 astetta, Pohjois-Lapissa 10–20 astetta.

Jouluaattoa vietetään nykyisten ennusteiden mukaan pakkassäässä.

– Jouluaatto eli sunnuntai näyttäisi olevan pilvinen pakkaspäivä käytännössä koko maassa. On mahdollista, että Suomeen leviäisi idästä uusia lumisateita, mutta niiden ennuste on vielä epävarma. Pakkasta on ennusteen mukaan koko maassa 1–10 astetta, Rinne kertoo.