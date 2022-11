Enemmistö pienyrittäjistä ei ole kärsinyt nykyisistä muutoksista

Työeläkeyhtiö Elo ja Suomen Yrittäjät teettivät syys- ja lokakuussa 1 592 yrityspäättäjälle Menesty yrittäjänä -kyselyn.

Kyselyn mukaan 60 % pienyrittäjistä arvioi, etteivät viimeaikaiset toimintaympäristön muutokset ole vaikuttaneet kielteisesti yrityksen myyntilukuihin. Lisäksi yli puolet eli 53 prosenttia vastaajista katsoo, ettei niillä ole ollut kielteistä vaikutusta kannattavuuteen.

Elon työkykyjohtamisen kehittämispäällikkö Katja Ekman arvio tulosten osoittavan korona-ajan opettaneen yrittäjät elämään muutoksen kanssa.

– Korona-aika laittoi yrittäjät uuden eteen. Oli pakko kehittää ketteryyttä ja kykyä muuttaa toimintaa ympäristön muutoksen mukana. Pandemia-aika kouli tästä porukasta esiin valtavan määrän sietokykyä, sanoo Ekman.

Pienyrittäjästä 59 prosenttia katsoo kustannustason nousun vaikuttaneen liiketoimintaan viimeisen kahden vuoden aikana. Koronapandemialla on ollut vaikutus 45 prosentille ja inflaatiolla 39 prosentille vastaajista.

– Inflaation seurauksena hinnat nousevat ja se kasvattaa liikevaihtoa eli myyntiluvut kasvavat, vaikka tavaraa ei menisi määrällisesti yhtään enempää kaupaksi, sanoo Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen.

Yli kolmannes eli 37 prosenttia pienyrittäjistä arvioi myynnin paranevan tällä tilikaudella aiempaan verrattuna. Vajaa kolmannes eli 29 prosenttia arvioi myynnin kääntyvän tällä tilikaudella laskuun. Kaupan alan vastaajista taas 36 prosenttia arvioi myynnin heikentyvän paljon tai jonkin verran tällä tilikaudella.

– Kaupan alalla näkymiä heikentävät kuluttajien heikot odotukset sekä kuluttajan omasta että Suomen talouden tilasta. Tämä näkyy erityisesti kestotavaroiden kaupassa, jossa kuluttajilla on ennätyksellisen vähän aikeita käyttää rahaa, sanoo Malinen.

Pienyrittäjien pääasiallinen keino reagoida toimintaympäristön muutoksiin on ollut oman osaamisensa kehittäminen. Vastaajista 39 prosenttia on panostanut oppimiseen, 27 prosenttia kehittänyt verkostojaan ja 21 prosenttia omaa liiketoimintaansa. Erityisesti näin on tehty teollisuudessa, jonka pienyrittäjistä 41 prosenttia sanoo lanseeranneensa uusia palveluita tai uusia tuotteita.

– Yrityksissä on selvästi ymmärretty osaamisen merkitys. Näen omassa työssäni, että osaamista johdetaan strategisesti, eli sitä kehitetään kokonaisuutena ja toteutettavat toimenpiteet ovat sidoksissa yrityksen tarpeisiin ja tavoitteisiin. Toimet kehittävät yrityksen resilienssiä, uudistuskykyä sekä yrittäjän ja työntekijöiden työkykyä, toteaa Ekman.