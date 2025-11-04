Elon Muskin rahtikapseli pudottaa 417 tonnin avaruusaseman mereen

Sunnuntaina 2. marraskuuta 2025 kansainvälisellä avaruusasemalla eli ISS:llä tuli täyteen tasan neljännesvuosisata yhtenäisesti miehitettynä. Avaruusasema on ihmiskunnan tähän asti kallein ja väitetysti myös suurin teknologinen saavutus.

ISS on kuitenkin jo loppusuoralla. Nasa kumppaneineen aikoo pudottaa avaruusaseman kiertoradalta viiden vuoden päästä, loppuvuodesta 2030.

Pudottaminen tehdään hallitusti käyttäen Elon Muskin perustaman ja suurelta osin omistaman SpaceX:n superraskasta Dragon-rahtikapselia. Musk on ollut aseman toiminnan päättämisen näkyvin puolestapuhuja.

Pudotuspaikka on Jules Vernen kirjan Sukelluslaivalla maapallon ympäri päähenkilön mukaan nimetty Point Nemo. Tämä 2 688kilometrin päässä lähimmästä maasta sijaitseva kohta löytyy Tyyneltämereltä pisteestä 48 astetta 52,6 minuuttia eteläistä leveyttä ja 123 astetta 23,6 minuuttia läntistä pituutta.

Vuosikymmenien kuluessa Point Nemoon on pudotettu karkeasti arvioiden 250–300 avaruusalusta. Toistaiseksi suurin niistä on ollut Neuvostoliiton 130 tonnin Mir-avaruusasema, joka pudotettiin hautaansa 23. maaliskuuta 2001. ISS painaa 417 tonnia.

Mirin ja Nasan Skylabin putoamisiin perustuen 108 metriä pitkän 73 metriä leveän ja 27 metriä korkean ISS:n arvioidaan hajoavan ilmakehään tullessaan kolmessa vaiheessa: ensin irtoavat aurinkopaneelit ja jäähdyttimet, sen jälkeen moduulit irtoavat ristikkorakenteesta ja lopuksi yksittäiset moduulit hajoavat. Suurimman osan avaruusasemasta odotetaan palavan kokonaan tai höyrystyvän; vain kuumuutta kestävimmät osat, kuten runkoristikon kappaleet päätyvät mereen asti.

Mirin pudotus onnistui, mutta parikymmentä vuotta aiemmin 11. heinäkuuta 1979 Skylabin pudotus Intian valtamereen ei mennyt aivan yhtä hyvin, vaan sen kappaleita päätyi Australian lounaisosiin. Osia alueellensa saaneen noin 10 000 asukkaan Esperancen kaupungin suivaantuneet viranhaltijat lähettivät 400 dollarin sakon Nasalle ”roskaamisesta”. Nasa ei koskaan maksanut sakkoa,vaan sen maksoi 30 vuotta myöhemmin kalifornialaisen radioaseman juontaja Scott Barley, joka keräsi rahat kuuntelijoiltaan ja vei ne omakätisesti Esperanceen.