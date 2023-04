Elon Muskin avaruusraketin laukaisu peruuntui

Elon Muskin omistama SpaceX Starship -avaruusraketti oli määrä laukaista tänään. Arvioitu laukaisuajankohta oli kello neljä iltapäivällä. Vain hetkeä ennen laukaisua Musk kertoi Twitter-tilillään, että raketin paineventtiili oli jäässä ja mikäli se ei pian ala toimimaan, laukaisu viivästyy. Aiheesta uutisoi BBC.

Historian suurimman avaruusraketin koelento jouduttiin perumaan ja Texasin Boca Chicassa tunnelma oli pettynyt.

Myöhemmin Musk vahvisti tiedon, ettei suunniteltua laukaisua voitu suorittaa. Tarkkaa ajankohtaa uudelle yritykselle ei ole ilmoitettu, mutta Muskin mukaan uusi yritys tapahtuu seuraavien päivien kuluessa.

Starship on täysin uudelleen käytettävissä oleva kuljetusjärjestelmä, joka on suunniteltu sekä miehistön että kaluston kuljettamiseen Maan kiertoradalle. SpaceX-avaruusyhtiön Starship-avaruusalus on yhdistetty Super Heavy booster -kantorakettiin ja yhteenlaskettu kokonaispituus on noin 120 metriä.