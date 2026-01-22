Elon Musk saattaa ostaa Ryanairin

Maailman kahden suorapuheisimman yritysjohtajan SpaceX:n toimitusjohtaja Elon Muskin ja Ryanairin toimitusjohtaja Michael O’Learyn välille puhjennut sanasota saattaa johtaa siihen, että Musk ostaa koko Ryanairin. Riita syntyi O’Learyn kieltäydyttyä asentamasta Starlink-satelliittiverkkoyhteyttä Ryanairin konelaivaston 650 koneeseen. Lufthansa ja British Airways ovat jo liittyneet Starlinkiin.

O’Learyn mukaan antennit ja laitteet aiheuttaisivat ilmanvastusta ja lisäisivät koneiden painoa aiheuttaen 250 miljoonan dollarin lisäkulut vuodessa. Muskin mukaan O’Leary on saanut väärää tietoa Starlinkin vaikutuksista koneisiin. O’Leary vastasi, että Muskin tiedot lentoyhtiön johtamisesta ovat ”nolla. O’Leary on jo ehtinyt haukkua Muskin ”idiootiksi” ja Musk O’Learyn ”täydeksi idiootiksi”.

Musk – joka on Forbesin päivittyvän listan mukaan maailman rikkain henkilö 766,5 miljardin dollarin omaisuudella – julkaisi X-tilillään kyselyn, pitäisikö hänen ostaa ”Ryan Air” ja palauttaa Ryan lailliselle vallanpitäjälleen. Ei ole tiedossa, ketä hän tarkoittaa laillisella vallanpitäjällä, itseään vai mahdollisesti lentoyhtiön perustajia Christopher Ryania tai Liam Lonergania. Yksi perustajista Tony Ryan kuoli jo vuonna 2007.

Lähes 950 000 annetun äänen jakauman (76,5 vastaan 23,5 prosenttia) perusteella Muskin pitäisi ostaa yhtiö. Vaikka kysely sai näkyvyyttä 43,5 miljoonan katsojan verran, se ei näyttänyt heijastuneen Ryanairin osakkeeseen, jonka arvo New Yorkissa on vähän alle 70 dollarissa. Yhtiön markkina-arvoksi lasketaan 35,92 miljardia dollaria.

O’Leary vastasi Muskin kommentteihin järjestämällä mediatilaisuuden 21. tammikuuta 2026 mainostaen ”Big ”idiot” sale” -alekampanjaansa. Hän on vannoutunut sosiaalisen median karttaja, joka on viitannut X:ään ”likakaivona”.

Buy Ryan Air and restore Ryan as their rightful ruler — Elon Musk (@elonmusk) January 19, 2026

https://www.facebook.com/ryanair/photos/dont-thank-us-thank-that-big-idiot-elon-musk-sale-now-onhttpswwwryanaircomieenlp/1309703411200925/