Elon Musk myi viestipalvelu X:n, ostaja löytyi läheltä

Miljardööri Elon Musk kertoo myyneensä omistamansa viestipalvelu X:n. Hän kertoo asiasta viestisovelluksessa julkaisemassaan viestissä. Asiasta kirjoittaa myös muun muassa New York Times.

Palvelun uusi omistaja ei löytynyt kaukaa, sillä Muskin mukaan X myytiin uudelle tekoäly-yhtiö xAI:lle. Myös sen omistaja on Elon Musk.

Elon Musk arvioi palvelun arvoksi noin 33 miljardia dollaria. Hän osti X:n vuonna 2022 yhteensä 44 miljardilla dollarilla. Silloin palvelu tunnettiin vielä nimellä Twitter.

@xAI has acquired @X in an all-stock transaction. The combination values xAI at $80 billion and X at $33 billion ($45B less $12B debt).

Since its founding two years ago, xAI has rapidly become one of the leading AI labs in the world, building models and data centers at…

— Elon Musk (@elonmusk) March 28, 2025